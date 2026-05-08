Angelina Jolie puso a la venta su mansión de Los Ángeles por casi US$30 millones

Angelina Jolie ha puesto su mansión a la venta y está considerando seriamente mudarse de Hollywood y, tal vez, a otro país. El valor de la propiedad refleja el de una gran estrella: aproximadamente US$29,9 millones. La casa es una residencia histórica en Los Ángeles, Estados Unidos, y su mantenimiento se ha descrito como extremadamente costoso y en constante aumento.

La mansión está a la venta por US$29,9 millones

La casa es una residencia histórica en Los Ángeles, Estados Unidos

Según una fuente de Page Six, Angelina “nunca quiso vivir en Los Ángeles de forma permanente”. De hecho, solo permaneció en la ciudad debido al acuerdo de custodia con Brad Pitt, de quien se divorció en 2016, por sus hijos. Según los términos del acuerdo, debía permanecer en la zona hasta que sus hijos, Vivienne y Knox, cumplieran 18 años. Esto ocurrirá en dos meses.

De acuerdo con medios estadounidenses la actriz solo permaneció en la ciudad debido al acuerdo de custodia con Brad Pitt

El mantenimiento de la propiedad fue descripto como extremadamente costoso

La residencia se encuentra en una urbanización privada de Los Feliz, conocida por su gran privacidad. La propiedad incluye varios edificios distribuidos por la zona, entre ellos la casa principal, dependencias y una casa de huéspedes. Además, cuenta con piscina y amplias zonas exteriores rodeadas de jardines.

En 2017, la artista invirtió aproximadamente US$25 millones en la casa, que cuenta con seis habitaciones, 10 baños y pileta.

La residencia se encuentra en una urbanización privada de Los Feliz, conocida por su gran privacidad

La mansión fue desarrollado por el arquitecto B. Cooper Corbett

La historia de la propiedad comienza a principios del siglo XX. El proyecto fue desarrollado por el arquitecto B. Cooper Corbett y, años después, la residencia pasó a pertenecer al director Cecil B. DeMille, una de las grandes figuras del cine clásico de Hollywood. Durante el tiempo que vivió allí, amplió la propiedad conectando una segunda casa a la mansión original mediante un pasaje acristalado.

Angelina adquirió la mansión tras una completa restauración

Décadas después, Angelina adquirió la mansión tras una completa restauración. La renovación recuperó elementos históricos de la propiedad y modernizó los espacios interiores. El resultado conservó el aspecto tradicional del edificio, pero incorporó diversas características modernas.

La mansión fue el refugio de la familia durante la pandemia. En diálogo con Vogue, la actriz habló sobre cómo llevaba sus días junto a sus hijos y cómo era ella cuando estaba en su casa. “Siento que me faltan todas las habilidades para ser una madre tradicional que se queda en casa. Lo estoy superando porque los chicos son bastante resistentes y me están ayudando, pero no soy buena en eso”, confesó la actriz.

La otra casa de la actriz

No es la única casa perteneciente a la actriz que llamó la atención. En 2023 una mansión histórica que perteneció a Angelina Jolie y Brad Pitt se subastó con un precio inicial de un millón de dólares, y se vendió por US$2,8 millones.

La cocina gourmet totalmente equipada cuenta con una campana vikinga, dos hornos, una vinoteca, una isla tipo carnicero con bacha de porcelana bajo mesada y zona de desayuno.

Este tesoro arquitectónico, que abarca 715 metros cuadrados y data de la década de 1830, se erige como un fascinante testimonio de la fusión entre la riqueza histórica y la modernidad contemporánea.

La historia de esta residencia se remonta al año 2006, cuando la pareja más famosa de Hollywood adquirió la propiedad después de que Pitt creara la Fundación Make It Right, destinada a impulsar el desarrollo de nuevas viviendas en el vecindario Lower 9th Ward de Nueva Orleans. Durante una década, esta mansión de siete dormitorios y siete baños fue testigo de los años compartidos por la pareja, hasta que sus caminos tomaron direcciones separadas en 2016.

Rodeada de una hermosa chimenea de mármol, la sala de estar llena de luz cuenta con un ambiente abierto con puertas francesas dobles que dan acceso al balcón frontal.

Después de la separación, la propiedad pasó a formar parte del patrimonio del difunto cofundador de Microsoft Paul Allen y de Cosimo Matassa, un reconocido ingeniero de sonido.

Esta joya arquitectónica no solo tiene una historia vinculada a la realeza de Hollywood, sino que también recibió el reconocimiento nacional al ganar el concurso HGTV Ultimate House Hunt en la categoría de Downtown Dwellings a principios de este año. Sin embargo, esta magnífica mansión ha experimentado un viaje de cambios en su precio a lo largo del tiempo. Inicialmente, fue listada en septiembre de 2022 por la asombrosa cifra de US$5,35 millones.

Sin embargo, seis meses después, el precio se redujo en US$600.000. Esta tendencia a la baja continuó hasta llegar a un atractivo precio de US$3 millones, pero sin lograr venderla. Su precio continuó bajando, ya que finalmente fue subastada y vendida por US$2,8 millones en 2023.

Artículo con información de O Globo