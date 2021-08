El rebrote de la economía sigue la lógica del “gato muerto” y la “pelota pinchada”, según Hernán Lacunza

Invitado a Comunidad de Negocios, el exministro de economía Hernán Lacunza dijo que es cierto que la economía argentina vive un rebrote, como dijo Martín Guzmán. Sin embargo, al conversar con José Del Rio en LN+, aclaró: “El año pasado cayó del décimo piso a planta baja, cayó 10%, y ahora va a ser como un rebrote de pelota pinchada. ‘Gato muerto’, se llama en la literatura. No llega al nivel inicial, y es un rebrote amarrete”.

Para Lacunza, el plan económico argentino debería seguir tres pilares: “El externo, el fiscal y el monetario, que son la base de sustentación para que podamos crecer realmente, de manera genuina y sostenida”. En primer lugar, sostuvo que es importante “competir con el mundo”, es decir “poder exportar e importar libremente”. Luego, dijo que es importante “converger a un equilibrio fiscal” porque -según explicó- “todo lo que no hagamos, si tenemos las cuentas desordenadas, lo pagan los pobres, vía deuda o inflación”. Por último, apuntó: “La maquinita de la felicidad, de pensar que emitir pesos es gratis, tampoco existe”.

El rebrote de la economía sigue la lógica del “gato muerto” y la “pelota pinchada”

La “careta” de la deuda y los cuentos de piratas

El opositor explicó que “lo que genera la deuda es el déficit”. Y cuestionó: “Se han inventado cuentos de piratas, de que la deuda es para la fuga, esto de pensar que hay alguien escondido detrás del mostrador esperando que entren los dólares para la fuga, pero no hay forma de que eso sea así en las cuentas públicas”. Así, contó que, “cuando el sector público de una sociedad gasta más de lo que recauda, hay tres formas de financiarlo: subiendo impuestos, tomando deuda o financiando con emisión, dándole a la maquinita pensando que eso es gratis”. Para él, el actual gobierno apela mucho a estos tres caminos.

Consultado por el hecho de que muchos simplifican la deuda, asociándola exclusivamente con Mauricio Macri, el exfuncionario de Juntos por el Cambio advirtió: “Es un relato que llega a fuerza de insistencia y de repetirlo. El ciudadano no experto no tiene por qué saber estas cuestiones tan técnica, pero si la deuda es consecuencia del déficit, el padre o madre de la deuda es quien genera el déficit”. Entonces, apuntó contra Cristina Kirchner por lo que ocurrió durante su presidencia: “Partió de un superávit de 3 puntos y terminó con un déficit de 4″; y añadió: “¿Sabés quien desendeudó? Néstor Kirchner, en su primer mandato. Bajó la deuda e hizo una restauración”. En esa línea, analizó: “Si el gobierno de Macri hubiera recibido las cuentas en orden, no hubiera aumentado la deuda”.

Sobre ese punto, resaltó: “Al oficialismo se le cae la máscara de la deuda. Este Gobierno tiene más déficit que el anterior, entonces se está endeudando más. Caída esa careta, tienen que ir a buscar antifaces de menor calidad. Entonces, dicen: ‘la deuda en pesos no cuentan’, ¿cómo que no?”. Lacunza continuó con su reflexión: “Otra historia nueva es decir que es mejor endeudarse con la Anses o el Banco Central, los acreedores son los jubilados y los pesificados, todos los que tenemos pesos en el bolsillo. En realidad, salvo que estemos pensando en no pagarle a los jubilados o a los que tienen pesos, esta deuda es tan exigible como la de los bonistas”.

Lacunza proyectó que el final de 2021 será peor que el de 2019, y puntualizó en cómo afectan las medidas que se toman en medio de las elecciones: “Se le da anabólicos transitorios a los ingresos y se duerme la inflación con métodos artificiaros. Siempre que combinás anclas con barriletes, es tensar una soga. Después del 14 de noviembre esa soga va a estar lo suficientemente tensa y con riesgo de romperse”.

El opositor destacó entonces la importancia de cuidar el vínculo con la comunidad financiera internacional y con el FMI, e irónico disparó: “El Gobierno es bastante hábil con el relato, así que encontrará el slogan que le convenga”.

LA NACION