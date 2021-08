El faltazo de Cristina a un acto en Santa Fe dejó dudas entre los aliados de Perotti

La convocatoria era al acto de “la lista de Cristina en Santa Fe” y en sus discursos todos y cada uno de los oradores no se olvidaron de mencionarla y reivindicar la conducción política de Cristina Kirchner. Sin embargo, el entusiasmo de sus seguidores y candidatos no alcanzó para que la vicepresidenta apareciera, aunque más no sea de manera virtual.

A pesar de que el encuentro se había promocionado con su participación, Cristina Kirchner ni siquiera envió un mensaje grabado al acto de campaña de la lista Celeste y Blanca que encabezaron el diputado nacional Marcos Cleri y la senadora María de los Ángeles Sacnun junto a otros candidatos y dirigentes peronistas santafesinos.

La legisladora busca su reelección como segunda en la lista de precandidatos a senadores nacionales que encabeza el periodista deportivo Marcelo Lewandowsky. La nómina, impulsada por el gobernador Omar Perotti en alianza con Alberto Fernández y la vicepresidenta , enfrentará en las primarias del próximo 12 de septiembre a la lista que lidera el exministro de Defensa Agustín Rossi.

Sin el mandatario provincial y con Fernández alejado de la campaña en Santa Fe por el impacto del escándalo del festejo en plena cuarentena estricta del cumpleaños de Fabiola Yañez, los postulantes apostaron a contar con el respaldo de la vicepresidenta en la campaña, aunque más no fuera virtual, y con esa premisa se encargaron de promocionar el acto de este domingo.

Cristina Kirchner faltó al acto virtual de apoyo a sus candidatos en Santa Fe Captura

Pero Cristina Kirchner nunca apareció para respaldar a Sacnun y no hizo más que agitar las dudas que existen sobre la suerte que podría tener dentro de dos domingos la lista de Omar Perotti.

Algunas encuestas, de hecho, muestran a Rossi con una ligera ventaja sobre la nómina de Lewandowsky. Por eso, no faltaron en el peronismo santafesino quienes leyeron el desplante como una jugada de la vicepresidenta para evitar quedar pegada a una lista que podría perder una interna, quedándose fuera de competencia antes de llegar a los comicios de medio término de noviembre.

Antes de que el telón cayera sobre la transmisión del acto, pensado para ser seguido por las redes sociales, hablaron el secretario general de ATE Santa Fe, Jorge Hoffmann, Sacnun y Cleri.

“Muy orgullosos de este espacio que lidera, sin ninguna duda, Cristina” , dijo Hoffman. “Todos los candidatos acá presentes van a defender a Cristina”, agregó en otro tramo de su breve alocución, en la que brilló por su ausencia el nombre del presidente Alberto Fernández.

Cristina Kirchner y María de los Ángeles Sacnun

Tras unos saludos grabados, en la que se escucharon a los precandidatos Lewandowsky y Roberto Mirabella, actual senador nacional que encabeza la lista para la Cámara de Diputados, fue el turno de Sacnun.

La senadora, fiel aliada de la vicepresidenta, elogió la tarea del Gobierno duranta la pandemia, arriesgó que la crisis sanitaria hubiese sido una “enorme tragedia” si Mauricio Macri estuviera al frente del Poder Ejecutivo y se mostró optimista al afirmar que ya se empiezan a ver índices de recuperación económica.

Cristina Kirchner difundió en Twitter una reunión con los candidatos santafesinos que acordó con Perotti: Marcelo Lewandowski, María de los Ángeles Sacnun, Roberto Mirabella y Magui Mastaler

Y en clara alusión a la boleta de Rossi, afirmó que Cristina Kirchner “no quería tener dos precandidatos” en la provincia sino que lo que “se necesitaba era la mayoría (en ambas cámaras del Congreso) para fortalecer el proyecto nacional”.

Tras una nueva tanda de saludos grabados, esta vez con la presencia de la senadora Anabel Fernández Sagasti y la diputada Vanesa Siley, ambas de La Cámpora, le tocó el turno a Cleri.

El diputado nacional, otro producto de La Cámpora, destacó los logros del gobierno provincial, como el boleto estudiantil gratuito y el sistema de descuentos en compras llamado Billetera Santa Fe, antes de cerrar su discurso con un llamado a votar a “la lista oficial, la lista de Cristina, la lista que construyó Cristina con el gobernador , la lista del gobernador, la lista tuya, la lista que tenemos que militar día a día con Néstor en el corazón”.

La expectativa había llegado a su punto más alto. Todos esperaban la aparición del actor principal del acto, de la persona a la que todos deseaban ver. Sin embargo, eso no ocurrió. Los candidatos se levantaron de sus banquetas y levantaron los brazos agarrados de sus manos mientras la cortina musical del canal de YouTube “Cristina Conducción” volvía a convertirse en la banda musical para dar paso al cierre de la transmisión. Sin mensaje. Sin Cristina .