El reclamo de empresarios por el cierre del Paso Cristo Redentor: gastan hasta US$600 por día en los camiones parados en la frontera con Chile

Hay alrededor de 2000 camiones varados en el Paso Cristo Redentor, el cruce fronterizo en la cordillera de los Andes entre Argentina y Chile. Hace 25 días, más precisamente desde el pasado 14 de julio, se inhabilitó el tránsito internacional entre Uspallata y Valparaíso a causa de las severas condiciones meteorológicas en la Cordillera de los Andes, por las cuales hubo fuertes nevadas. Esto representa una gran pérdida para el sector de transportistas, que reclaman que Vialidad Nacional no los deja ver cómo está el camino y pierden hasta US$600 diarios por camión.

Carlos Messina, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), se comunicó este sábado con LA NACION desde Puente del Inca y sostuvo que hay buenas condiciones climáticas allí. A su vez, del lado chileno también hay buen tiempo: se puede ver que está soleado el centro de ski Portillo, que se encuentra cerca de dicho cruce del lado de Chile.

En Puente del Inca se corta la circulación de la ruta que lleva al Túnel Internacional Carlos Messina, presidente de Aprocam

El titular de Aprocam detalló que no lo dejaron avanzar en Puente del Inca y confirmó que el camino hacia el Túnel Internacional sigue cerrado. “No me dejan subir porque indudablemente no quieren que vean que el camino”, señaló, en referencia a Vialidad Nacional. Esta situación representa una pérdida de entre US$450 y US$600 diarios para los empresarios del sector por cada camión parado.

El último parte de la Unidad Ejecutora de Uspallata de Vialidad Nacional puntualizó que el camino de Puente del Inca hasta la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor es “no transitable” para todo tipo de vehículos. Las Cuevas, la localidad mendocina más cercana al paso, hoy presentaba visibilidad nula y vientos intensos. “Ante fenómenos climáticos adversos no se garantizan condiciones seguras de transitabilidad”, detalló el informe.

El presidente de Aprocam observó que “desde Chile ya limpiaron el camino”, pero del lado argentino aún no terminaron con los trabajos para despejar el cruce.

El paso froterizo del lado de Chile está cerrado, aunque autoridades del Gobierno aseguraron que el camino de ese lado de la cordillera ya está despejado X

En las últimas horas, Vialidad de Chile ofreció a las autoridades argentinas colaborar con sus máquinas para despejar la ruta 7. Sergio Salazar, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, aseguró que del lado trasandino, y hasta la boca del túnel, la ruta está completamente despejada. Este sábado la cuenta oficial de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior chileno informó que el complejo fronterizo Los Libertadores está “cerrado para todo tipo de vehículos”.

Por último, Messina apuntó contra la negligencia por parte del organismo estatal encargado de la expansión y mantenimiento del sistema vial argentino. Por un lado, puntualizó que los campamentos de Vialidad Nacional que albergan equipos viales y personal para realizar tareas de despeje de nieve y mantenimiento del corredor no están operativos. Pudo observar que el campamento Uspallata está cerrado y que el equipamiento que se usa en ese tipo de tareas está “tirado a la intemperie”. Y puntualizó: “Un desastre como han trabajado, esta es la realidad”.

En el campamento de Vialidad en Uspallata se pudo ver una topadora oruga, otra con barrera nieve, un equipo de distribución salina y otra motoniveladora frenadas a la intemperie Carlos Messina, presidente de Aprocam

Fuentes de Vialidad Nacional informaron a este medio que hasta el jueves había entre 1800 y 2000 camiones que se encontraban esperando para pasar al país limítrofe por esta vía. A su vez, indicaron que el trabajo de despeje consiste en retirar hasta cinco metros de nieve y que este tipo de trabajo “lleva su tiempo”. Y añadieron: “Entendemos la situación y las complicaciones que genera pero Vialidad está trabajando a pleno despejando nieve”, determinaron.

En ese sentido, detallaron que los equipos que están activos son aquellos en el Paso Internacional Cristo Redentor en la Ruta Nacional 7 frente a la boca del Túnel Internacional, en la localidad mendocina de Las Cuevas .

A mediados de julio el organismo informó que, en el marco de la intensificación de los trabajos del Plan Integral de Mantenimiento Invernal, en Mendoza la cobertura supera los 1001 kilómetros de las rutas nacionales 7, 145, 143, 144 y 40, junto con los pasos internacionales Pehuenche y Cristo Redentor. Este último cuenta con “cuatro campamentos destinados al resguardo de equipos y plantas de solución salina”.

Los trabajos que realiza Vialidad Nacional para despejar los caminos del Pase Cristo Redentor

En los últimos días, empresarios de la Argentina y Chile se expresaron sobre la situación en el Paso Cristo Redentor. Este viernes el diario Los Andes reprodujo una carta abierta de la diputada chilena Bárbara Kast y el presidente del Clúster Logístico Mendoza, Leonardo Andreu, quienes reclamaron avanzar en infraestructura, tecnología y coordinación binacional para garantizar la continuidad del corredor.

En el documento precisaron que por esta vía transitan semanalmente unas 50.000 personas y 7000 camiones, y advirtieron que el prolongado corte genera pérdidas económicas, incumplimientos de contratos, suspensión de viajes y desalienta nuevas inversiones. Además, remarcaron la necesidad de implementar medidas que permitan reducir el impacto de futuras interrupciones.