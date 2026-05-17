El retroceso de la inflación y las reservas traen aire fresco

La inflación desaceleró de 3,4% en marzo a 2,6% en abril, el ritmo más bajo desde noviembre. Así, quedaron atrás las presiones alcistas relacionadas con el shock externo de Medio Oriente y los factores estacionales, un hecho que era anticipado por el REM y las mediciones de alta frecuencia. Otra noticia positiva fue que la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, disminuyó de 3,2% a 2,3%, un ritmo que no se observaba desde octubre. Las primeras mediciones de mayo sugieren que la desaceleración de la inflación continuará este mes.

Otra licitación con los Duales como protagonistas

Tras recibir ofertas por $14,4 billones, el Tesoro adjudicó $10,7 billones. Al contrastarlo con el total de vencimientos de esta semana ($11,1 billones), el rollover ampliado se ubicó en 0,96x. Los Duales CER-TAMAR explicaron cerca del 44% de lo adjudicado. Al tratarse de instrumentos con vencimientos en 2028 y 2029, el Tesoro volvió a extender la vida promedio de la deuda, con el plazo promedio de la licitación alcanzando 531 días. El nuevo Dual a 2028 cortó a una tasa de CER + 4%, equivalente a TAMAR + 700 pbs, por lo que el Tesoro no tuvo que convalidar un premio.

Dos nuevos RIGI aprobados

El ministro Caputo informó que el comité evaluador del RIGI aprobó dos nuevos proyectos, por lo que el número de aprobados asciende a dieciséis. El primero se trata del proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza con una inversión de US$891 millones, mientras que el segundo es la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de US$1241 millones. Según nuestras estimaciones, las inversiones aprobadas bajo el RIGI rondan los US$21.700 millones distribuidos en nueve provincias.

El BCRA más cerca de su objetivo

El BCRA compró US$531 millones durante esta semana (hasta el jueves), frente a US$330 millones en la semana anterior. Esto se dio en un contexto en el que la liquidación del agro se aceleró notoriamente de un promedio de US$131 millones diarios a US$179 millones. La liquidación de la cosecha gruesa está detrás de la aceleración en el ritmo de compras, sumada a la liquidación de emisiones de deuda. Así, el BCRA adquirió US$8016 millones en lo que va del año, por lo que está cada vez más cerca de cumplir su objetivo de US$10.000 millones.