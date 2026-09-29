El riesgo país baja, pero se mantiene por encima de los 600 puntos

El riesgo país baja por primera vez, luego de 12 ruedas consecutivas de subas que lo llevaron a tocar su valor más alto en los últimos seis meses. Si bien retrocede más de 20 unidades, no logra perforar la barrera de los 600 puntos.

Hoy el indicador elaborado por JP Morgan cae 24 unidades y se ubica en los 604 puntos básicos (-3,4%), de acuerdo a las pantallas de Rava. La baja se explica por el desempeño de los bonos soberanos en dólares, que presentan leves subas. Los títulos bajo ley local suman hasta 1,2% (AL41D), mientras los Globales saltan hasta 0,9% (GD30D).

De todos modos, el riesgo país se encuentra en niveles similares a los de hace seis meses (el pasado 7 de abril cerró en 610 puntos). Esa era la última vez hasta la semana pasada en que se había posicionado por encima de la barrera de los 600. A pocos días de terminar el mes, acumula un incremento de 92 unidades (+18%).

Javier Giordano, economista de CFA, observó a través de su cuenta de X un “buen rebote de los bonos argentinos” que suben 0,6% promedio (en la semana siguen negativos por 0,3%). Este movimiento se da “en el marco de una rueda neutra a nivel global”: el fondo cotizado de mercados emergentes (EMB) no presenta cambios, aunque la tasa del Tesoro de EE.UU. a 10 años se posiciona en 5,25%.

Buen rebote de los bonos argentinos que suben 0,6% promedio (en la semana siguen negativos por 0,3%) en el marco de una rueda neutra a nivel globa: EMB sin cambios y tasa del tesoro de EEUU a 10 años sube 1 bp a 5,25% pic.twitter.com/9namoIKo9s — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) September 29, 2026

Fernando Marull, economista de FMyA, sostuvo que era “esperable” un rebote del indicador en el corto plazo a partir de alguna buena noticia global o una local.

En la misma línea, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, consideró que es un “rebote lógico” después de varias bajas de los títulos de deuda local: “Con rendimientos entre 10% y 12% para el tramo largo, el mercado encuentra de nuevo precios atractivos para volver a comprar bonos. Es una reacción normal del mercado después de precios más acomodados”.

Las acciones argentinas operan mixtas tanto en Wall Street como en el mercado local EITAN ABRAMOVICH - AFP

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan mixtas, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Retroceden Tenaris (-1,6%), YPF (-1,4%) y Loma Negra (-1,3%).

El S&P Merval cede 0,6% y cotiza a 2.781.657 unidades, lo equivalente a US$1723 al ajustar al dólar contado con liquidación. Transener salta 2,4%, mientras que las principales caídas son de YPF (-1,9%), Loma Negra (-1,8%) y Pampa Energía (-1,4%).

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, indicó que “Wall Street intenta intercalar un respiro tras la debilidad reciente”, pero que los papeles domésticos no logran acoplarse. “Las energéticas se ven más condicionadas por un Brent más débil, que se acerca a los US$95″, afirmó.

Dólar hoy

El dólar oficial mayorista hoy no registra cambios y cotiza a $1524. De esa forma, se encuentra un 26% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1918,07.

En las pizarras del Banco Nación se puede encontrar el tipo de cambio minorista a $1545 para la venta, su valor nominal más alto del año que alcanzó el pasado 25 de septiembre y mantiene desde entonces. Al comparar con distintos bancos, el valor promedio del mercado es de $1546,17, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

Los dólares financieros presentan leves bajas. El MEP cae $7,56 y aparece en las pantallas a $1547,75 (-0,5%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) opera a $1617,36, $6,89 menos que su cierre anterior.

La cotización del dólar este martes 29 de septiembre Freepik

Esta estabilidad cambiaria se da en un período de liquidaciones sostenidas por parte del campo. Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, señaló que, con lo ingresado hasta ayer, el sector agroexportador totaliza ventas en septiembre por US$2946,176 millones, el segundo monto mensual más alto del año en curso, solo superado por el de junio pasado.

En tanto, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicaron que “el BCRA mantiene la postura de evitar presión sobre el spot por compras en el mercado”. Ayer compró US$11 millones, por lo que se redujo el promedio diario de las últimas seis ruedas a apenas US$7 millones, el menor desde iniciado el programa de compra de reservas, en enero. Además, identificaron presencia oficial en el mercado secundario de futuros y de bonos dollar-linked.