El riesgo país baja por cuarta rueda consecutiva y roza los 420 puntos básicos

El riesgo país mantiene su tendencia bajista este martes y toca su valor más bajo en la gestión de Javier Milei. Se encuentra en niveles que no se veían hace ocho años, rozando los 420 puntos básicos. Esto es consecuencia del optimismo que se mantiene en el mercado por la mejora de la calificación de deuda de la Argentina y la posibilidad de un alto del fuego en el conflicto de Medio Oriente.

El riesgo país cede tres unidades y se ubica la jornada en 422 puntos básicos (-0,7%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Para encontrar un valor similar, hay que retroceder hasta el 27 de abril de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el índice elaborado por el JP Morgan cerró en 419 puntos básicos.

Esto es consecuencia del rendimiento de los bonos soberanos. Los títulos que operan bajo ley local suben hasta 1,1% (AL41D), mientras que los Globales se mueven 0,1%.

Se trata de la cuarta rueda consecutiva a la baja. El indicador acumula un descenso de 81 puntos. Esta tendencia inició luego de que el pasado jueves la calificadora de riesgo S&P le haya subido la calificación a la deuda soberana argentina, de CCC+ a B-.

Este lunes el riesgo país volvió a bajar porque los bonos avanzaron un 1% promedio en el exterior en una jornada en donde no hubo mercado local por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Esta caída se dio luego de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que se había alcanzado un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner punto final al conflicto.

Desde Delphos Investment detallaron que la mejora de calificación de S&P Global y el acuerdo entre Estados Unidos e Irán son los principales factores por los cuales el riesgo país tiende a la baja. “El escenario externo favorable sumado a la recalificación soberana torna atractiva una eventual emisión internacional a menor costo, alternativa que Caputo viene postergando”, indicaron.

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