En la última rueda de la semana corta, el riesgo país registra una significativa caída: se desploma más de 120 unidades y se ubica por debajo de los 1000 puntos, tras tocar máximos del año. Este movimiento ocurre tras el feriado de ayer en Estados Unidos, por el cual no hubo cotización del indicador elaborado por JP Morgan.

En tanto, el dólar oficial tiene una leve baja por segunda rueda consecutiva y se aleja de su valor máximo del año.

El riesgo país desciende 121 unidades, hasta los 946 puntos básicos (-11,3%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se ubica nuevamente en valores de hace una semana (el pasado jueves 19 de noviembre cerró en 930). Desde entonces, fue aumentando hasta alcanzar este martes los 1094, un máximo del año y niveles similares a la previa de las elecciones legislativas del año pasado. Al día siguiente descendió hasta los 1067 y hoy logró perforar la barrera de los 1000.

De todos modos, a lo largo de noviembre registra un avance de 159 unidades (+20,2%) y en lo que va del año acumula 375 (+65,7%).

El desplome del riesgo país hoy se explica por las subas de los bonos soberanos que sostienen por tercera jornada consecutiva. Los Bonares saltan hasta 3% (AL41D), aunque el AL29D cede 0,3%. Los Globales avanzan hasta 4,4% (GD46D).

La cotización del dólar este viernes 27 de noviembre Andrew Angelov - Shutterstock

En el mercado cambiario, el tipo de cambio oficial registra su segundo retroceso de la semana tras días de presión por alta demanda. En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista aparece a $1620 para la venta, $5 menos que el cierre anterior (-0,3%).

Desde la semana pasada registró un aumento que lo llevó este martes a tocar los $1630, su valor nominal más alto del año. Sin embargo, ayer cortó la racha alcista con una baja de $5 y hoy profundiza ese descenso.

El tipo de cambio minorista también retrocede: baja $6 (-0,3%) y se posiciona en los $1595. De esa forma, la brecha con el techo de la banda cambiaria ―hoy establecido en $1985,38― se encuentra en 24,5%.

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