Este jueves el dólar oficial corta la racha alcista de las últimas cinco ruedas que lo llevaron a superar los $1600 y alcanzar valores nominales máximos. Experimenta una leve baja por menor demanda de cobertura cambiaria en un día de operaciones limitadas por el feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias.

En las pizarras del Banco Nación, el tipo de cambio al que accede el público aparece a $1625, $5 menos que el cierre anterior (-0,3%). El precio promedio del mercado es de $1632,66, según el Banco Central (BCRA).

La cotización del dólar este jueves 26 de noviembre Andrew Angelov - Shutterstock

Por su parte, el dólar mayorista también tiende a la baja: cede $3,50 (-0,2%) y se posiciona en los $1600. De esa forma, se encuentra un 24% por debajo del techo de la banda cambiaria, hoy establecido en $1984,13.

Sin embargo, se amplía la brecha que tiene con el dólar contado con liquidación (CCL), que hoy trepa $31,07 hasta los $1810,27 (+1,8%). De esa forma, se ubica un 13,1% por encima del tipo de cambio mayorista. En tanto, el MEP opera estable en $1668,50.

En la City porteña, el tipo de cambio paralelo se puede encontrar a $1710. De esa forma, el dólar blue se mantiene estable en su valor más alto del año, el cual alcanzó en la rueda anterior.

Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, explicó que varios factores ayudan a que el dólar oficial hoy tienda a la baja. Por un lado, apuntó a que ayer finalizó el fixing de la letra dollar-linked de noviembre (D30N6), un vencimiento que suele generar una mayor demanda de cobertura cambiaria: “Eso le quita presión a la demanda y en consecuencia diluye la tensión cambiaria previa”. A su vez, señaló que el BCRA sigue interviniendo en el mercado de futuros y en algún segmento de dólares alternativos. Y agregó: “Hoy es feriado en Estados Unidos y solo se puede operar para mañana en cuentas de allá”.

Hoy no opera Wall Street por el feriado de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS - AFP

Ante la posibilidad de que mantenga esta caída o retome la tendencia alcista, Quintana evaluó que los primeros días de cada mes tiende a mantener la inercia alcista, pero “diciembre es un mes en el que estacionalmente la demanda de pesos se hace sentir en la primera quincena y revierte en la segunda”. Y concluyó: “Pero, dada la turbulencia internacional, no hay que descartar que la demanda se mantenga activa, máxime que de a poco nos acercamos al año electoral”.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) apuntaron a que la baja que ayer tuvieron los dólares financieros probaría que aparecieron indicios de intervención oficial para moderar sus cotizaciones y contener una brecha que había alcanzado los mayores niveles desde la salida parcial del cepo en abril de 2025. “Por ahora, no contamos con datos de reservas que permitan confirmar ni dimensionar la operación. La dinámica de las próximas ruedas del mercado cambiario es clave, ya que deberá corroborarse que la brecha logra contenerse en 10% sin mayor uso de reservas del BCRA”, señalaron.

Mercados hoy

Debido a que hoy es feriado en Estados Unidos, no hay movimientos de activos argentinos en Wall Street. Por lo tanto, el riesgo país de Argentina se mantiene sin cambios en 1067 puntos básicos.

En tanto, la Bolsa porteña se tiñe de verde. El MSCI Merval trepa 2,1% hasta las 83.382 unidades, lo que equivale a US$46 (+0,4%). Lidera el panel YPF (+6%), seguido de Metrogas (4,6%), Cresud (+3,7%) y Edenor (+3,4%). A contramano, Telecom cae 2,5%.

Desde PPI destacaron que estos días las acciones argentinas logran extender la recuperación que comenzó el martes, luego de las fuertes pérdidas de las últimas semanas. De todos modos, en lo que va del mes registra un retroceso de 17,2% al medirlo en dólar CCL.

“Hacia adelante, el mercado seguirá atento a diversas variables con incidencia sobre el humor social y la intención de voto, como la inflación, la marcha de los sectores rezagados de la economía, los salarios reales y la inflación, así como de la volatilidad cambiaria y de las expectativas nominales. Factores exógenos como la trayectoria del real brasileño y el ida y vuelta en los mercados internacionales, hoy por hoy muy movidos, también merecerán atención por el efecto que pudieran tener sobre la dinámica de activos locales y el dólar en Argentina”, determinó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.