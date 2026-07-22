El riesgo país cae y se acerca otra vez a los 400 puntos

Este miércoles, el riesgo país presenta una nueva caída y se acerca a los 400 puntos. Este movimiento ocurre al día siguiente de que Moody’s Ratings haya anunciado que elevó la calificación crediticia de la Argentina: subió las notas de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera de Caa1 a B3, además de mejorar la perspectiva de “estable” a “positiva”.

El indicador elaborado por JP Morgan retrocede 13 unidades y se ubica en los 408 puntos básicos (-3,1%), de acuerdo con las pantallas de Rava. De esa forma, borra las subas que tuvo en las últimas ruedas, por las cuales ayer cerró a 421. Ahora se encuentra a tan solo seis unidades de su valor más bajo en la gestión de Javier Milei, que fue el pasado viernes 10 de julio, cuando tocó los 402 puntos.

Moody's mejoró la calificación de deuda de la Argentina, tal como lo hicieron Fitch y S&P Global en los últimos meses

La mejora de la calificación crediticia por parte de Moody’s ocurre meses después de que Fitch Ratings y S&P Global Ratings hayan mejorado sus perspectivas sobre el país. Tobias Sanchez, portfolio manager de Cocos, señaló que esta decisión “no sorprende”, dado que el mercado la venía anticipando y en buena parte ya estaba descontada. “Cuando las tres apuntan en la misma dirección, la señal deja de ser un dato aislado y pasa a ser tendencia. Lo relevante no es la letra en sí, sino lo que confirma, que la Argentina dejó de ser el país al borde del default y empieza a mostrar una mejora con bases más sólidas”, evaluó. De todos modos, advirtió que hay que ser prudentes porque “seguimos en deuda de riesgo y todavía lejos del grado de inversión”, pero amplía el universo de fondos que hasta ahora no podían posicionarse en la Argentina.

El equipo de Research de Puente también coincidió en que no se espera “mucho ajuste tras esta noticia”, dado que la revalorización de la deuda a un nivel de B- ya se había hecho en su mayor parte luego de las primeras acciones de las otras dos calificadoras.

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