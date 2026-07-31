El riesgo país cierra julio por debajo de los 440 puntos mientras el dólar mantiene su estabilidad

En la última rueda del mes, el riesgo país baja y se ubica en los 430 puntos, mientras que las acciones argentinas registran retrocesos de hasta 5% en la Bolsa de Nueva York y el tipo de cambio opera estable.

El indicador elaborado por JP Morgan hoy cede 11 unidades (-2,5%), de acuerdo a las pantallas de Rava y queda a 28 puntos respecto a su valor más bajo en la gestión de Javier Milei (tocó los 402 el pasado 10 de julio). Desde ese momento, tuvo un incremento progresivo y osciló entre los 430 y 450 puntos. En el mes acumula una suba de cuatro unidades (+0,9%), pero en lo que va del año presenta una caída de 141 puntos (-24,7%).

El riesgo país cierra el mes por debajo de los 440 puntos (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Este movimiento mensual se explica a partir del desempeño de los bonos soberanos. Hoy los títulos bajo ley local suman hasta 0,4% (AE38D) y a lo largo del mes promedian en una suba de 0,5%. Los Globales aumentan hasta 1,3% (GD30D). De todos modos, el GD46D es el bono con mayor contracción mensual (-1%), un contraste contra el GD30D que se eleva 1,3%.

Por su parte, las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) hoy tienden a la baja, mientras los principales índices de Wall Street presentan leves subas tras los buenos resultados publicados en el balance de Amazon. Retroceden mayormente Banco Supervielle (-5,5%), Edenor (-3,7%) y BBVA (-3,7%). A contramano, suben Tenaris (+0,9%) e YPF (+0,7%).

El Merval cede 0,4% hasta las 3.292.756,18 unidades, equivalente a US$2093,31 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-1,4%). Las mayores caídas son de Banco Supervielle (-3,9%), BBVA (-2,5%) y Edenor (-2%). En tanto, tienen aumentos Transportadora de Gas del Norte (+2,2%), Transportadora de Gas del Sur (-1,8%) e YPF (+1,5%).

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que “sobre el cierre de la semana, la deuda soberana en dólares logró recuperar algo de terreno”, lo que permite la baja del riesgo país. Si bien el mejor contexto para países emergentes actuó como un “viento de cola” para los soberanos hard dollar, en la semana los Globales acumulan bajas, aunque “el tramo corto de la curva (GD29 y GD30) logra sostener leves avances”.

En el mes, los bonos de largo plazo tienen los mayores retrocesos, mientras que los más cortos tienen una mínima suba. Desde PPI indicaron que se debe a “una elevada volatilidad en el universo de deuda emergente” porque el mercado tomó una postura más cautelosa a partir de la escalada en el conflicto de Medio Oriente y ante la falta de retornos claros en el negocio de la IA.

Al observar el recorrido que tuvieron las acciones en julio, el verde predominó en las pantallas. Entre los papeles argentinos más beneficiados en Wall Street, se destaca Globant con una suba mensual de 19,7%, en un contexto donde hubo balances positivos por parte de empresas de servicios tecnológicos que impulsaron al papel. En tanto, también tienen un buen rendimiento YPF (+17,7%), Tenaris (+17%) y Pampa Energía (+8,8%).

El analista Fernando Camusso señaló que julio “dejó un balance de mayor cautela para los mercados argentinos”, donde tanto los bonos soberanos como las acciones “atraviesan un proceso de consolidación”.

El economista, director de Rafaela Capital, advirtió que este escenario se da a partir del “cambio de lógica” de los inversores: “Durante gran parte del año los inversores estuvieron dispuestos a pagar por expectativas de un cambio de régimen económico. Hoy esa etapa parece haber quedado atrás. El mercado empieza a exigir resultados concretos: crecimiento de la actividad, mejora en los balances de las empresas cotizantes, acumulación genuina de reservas y una continuidad del orden fiscal y monetario”.

“Hacia adelante, el ojo del mercado seguirá sobre los vaivenes internacionales, pero también sobre la macroeconomía doméstica y diversos factores de impacto sobre el humor social que irán ganando peso a medida que nos acerquemos al ciclo electoral 2027”, observó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Dólar hoy

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista opera con estabilidad y cae $1,62 (-0,1%), para ubicarse en $1487,42. Con ese valor, se ubica un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, definido hoy en $1844,87. Si bien alcanzó un nuevo valor máximo cuando tocó los $1498 el pasado 28 de julio, cierra el mes casi sin cambios: acumuló una suba de $7,79 (+0,4%).

En tanto, el tipo de cambio minorista aparece en las pantallas del Banco Nación a $1510, el mismo cierre de este jueves. El precio promedio en todos los bancos es de $1512,20, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

La cotización del dólar este viernes 31 de julio Freepik

Aunque registra una suba levemente más elevada que el mayorista (+0,7%), se encuentra a $10 del valor más alto que tuvo en el año, cuando alcanzó los $1520 el 24 de julio. De todos modos, en el balance mensual se observa un freno de la tendencia de junio: en ese mes el tipo de cambio había aumentado 5%. En lo que va del año, en tanto, acumula un avance del 2%.

Los tipos de cambio financieros hoy tienden al alza: el dólar MEP suma $11,24 (+0,5%) y figura en las pantallas a $1516,53, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1570,56, $13,83 más que su valor de apertura (+0,9%). Este último es el tipo de cambio que más aumenta en el mes (+0,8%).