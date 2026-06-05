El riesgo país rebota y se acerca a los 500 puntos

Este viernes el riesgo país sube y queda cerca de los 500 puntos básicos. En tanto, las acciones argentinas cotizan a la baja tanto en el mercado local como en Wall Street, en un contexto en el que las bolsas internacionales operan en rojo tras darse a conocer el nuevo dato sobre el empleo privado en Estados Unidos.

El índice elaborado por JP Morgan hoy suma nueve unidades (-1,9%) y llega hasta los 495 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil. De esa forma, deja la tendencia bajista que tuvo ayer. Se había ubicado en las 486 unidades, solo dos puntos de su valor más bajo en la gestión de Javier Milei en enero pasado.

Esto es una consecuencia directa del desempeño de los bonos soberanos, que hoy operan en territorio negativo. Los títulos bajo ley local ceden hasta 0,7% (AL35D), mientras que los Globales retroceden hasta 1,4% (GD46D).

Los mercados internacionales reaccionan al aumento en el empleo privado de Estados Unidos en mayo (Unsplash)

Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros, señaló que esta suba en el riesgo país se debe a “un contexto global un poco más complicado”.

Este viernes se dio a conocer un “buen dato de empleo en Estados Unidos”, donde se sumaron más empleos de lo esperado durante mayo. “Significa que la actividad en Estados Unidos no requiere baja de las tasas de interés. Por lo tanto, pone presión a la FED para que no la baje e incluso la pueda subir, considerando que hay un buen nivel de actividad con inflación que se está yendo de la meta y eso obliga a la FED a ser más restrictiva. Entonces esto está presionando al alza las tasas”.

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, concuerda en que este dato sobre el empleo privado en Estados Unidos reduce la probabilidad de que la Reserva Federal realice recortes en las tasas de interés, lo que hace que “el costo de fondeo se mantenga elevado”.

Además, la guerra con Irán suma volatilidad a los mercados. El “beta” en la Argentina, que mide la correlación entre nuestro mercado local y los mercados desarrollados, ha vuelto a niveles históricos, por lo que cualquier fluctuación —alza o baja— en las economías desarrolladas impacta directamente en el país.

Los analistas también señalaron que este escenario afecta al mercado internacional: los principales índices de Wall Street se mueven en territorio negativo. En esa misma línea, las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) presentan bajas. Retroceden mayormente Tenaris (-4%), Banco Supervielle (-3,9%) y Cresud (-3,4%). La única suba registrada es de Telecom (+0,5%).

En el mercado local, el Merval cae 2,2% y cotiza a 3.107.068,66 unidades, lo equivalente a US$2044,42 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-6,9%). Lideran las bajas Aluar (-3,4%), Banco Supervielle (-2,9%) y Loma Negra (-2,8%). En tanto, suben Transener (+0,7%) y Telecom (+0,3%).

Dólar hoy

En el plano cambiario, el dólar oficial minorista suma cinco pesos y aparece a $1460 para la venta en el Banco Nación. El precio promedio en todos los bancos fue de $1467,86, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA. De esa forma, en la primera semana de junio acumula unos $30.

La cotización del dólar este viernes 5 de junio Freepik

La cotización mayorista suma $5,94 (+0,41%) y se ubica en los $1442,90. De esa forma, el tipo de cambio se encuentra 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1768,68.

Los dólares financieros tiran al alza. El dólar MEP sube $5,10 (-0,4%) y figura en las pantallas a $1462,02. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1517,79, $2,25 más que su cierre anterior (+0,2%).

En el mercado paralelo de la City porteña, el dólar blue baja $5 y se comercializa a $1430 para la venta.