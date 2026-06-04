El riesgo país bajó y se acercó a su valor más bajo en la gestión de Javier Milei

Luego de la leve suba que presentó ayer, el riesgo país retomó su tendencia bajista este jueves y se ubicó cerca de los valores más bajos durante la gestión de Javier Milei. Las acciones argentinas operaron en alza en la Bolsa de Nueva York y en el mercado local.

El índice elaborado por JP Morgan hoy cedió seis unidades (-1,2%) hasta los 486 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que el riesgo país estuvo en estos niveles fue hace cuatro meses, cuando tocó las 484 unidades en enero pasado y marcó su mínimo durante el gobierno de Milei.

El riesgo país se ubicó a 486 puntos básicos (AP Photo/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

Este resultado fue un reflejo del desempeño de los bonos soberanos en esta jornada, que operaron en territorio positivo. Los títulos bajo la ley local tiraron al alza hasta 0,5%, liderados por AL35D y AL41D. Por su parte, los Globales se movieron hasta 0,4% (GD35D).

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, observó que “el camino se va allanando conforme la geopolítica a nivel internacional parece acomodarse”. Destacó que el Banco Central (BCRA) superó su meta anual de US$10.000 millones en reservas, puesto que demuestra que el Gobierno tiene “delivery”, es decir, que está cumpliendo lo que dice que va a hacer.

“Entonces, es lógico que, en virtud de que no haya un shock externo ni viento de frente, de a poco los bonos comiencen a subir un poco y a ser más demandados, lo que lleva a que el riesgo país baje”, explicó.

El economista Fernando Marull estuvo de acuerdo con que las compras del BCRA ayudaron a que baje el riesgo país. En tanto, evaluó que el indicador seguirá cayendo, especialmente si se confirma el financiamiento con garantías de organismos que negocia el Gobierno para conseguir hasta US$4000 millones.

Los analistas evaluaron que las compras del BCRA por las cuales superó su meta anual de US$10.000 millones ayudaron a la baja del riesgo país [e]MARTIN ZABALA - XinHua

En sintonía con los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York, las acciones que se comercializan en Wall Street (ADR) operaron mayormente en verde. Lideró el panel IRSA (+3,1%), seguido por Cresud (+1,4%) y Banco Macro (+1%).

En el mercado local, el Merval subió 0,4% y cotizó a 3.176.579,50 unidades, lo equivalente a US$2025,18 al ajustar por el dólar contado con liquidación. Se incrementaron IRSA (+4%), Tenaris (+3,3%) y Transener (+2,8%). Los papeles que cedieron fueron los de Transportadora de Gas del Norte (-1,6%), Central Puerto (-1,4%) y Telecom (-1,3%).

Dólar hoy

La cotización del dólar este jueves 4 de junio Andrew Angelov - Shutterstock

En el plano cambiario, el dólar MEP perdió $4,26 (-0,3%) y apareció en las pantallas a $1456,92. El contado con liquidación (CCL) cotizó a $1569,25, $54,52 más que su cierre anterior (+3,6%).

La cotización minorista presentó una suba inicial de cinco pesos y apareció a $1455 para la venta en el Banco Nación. El precio promedio en todos los bancos fue de $1458,02, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA. De esa forma, cortó la racha alcista que tuvo los primeros tres días de junio, en los cuales acumuló una suba de $30.

El dólar oficial mayorista se mantuvo estable en los $1436,96. El tipo de cambio estuvo 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1767,17.