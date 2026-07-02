El riesgo país sigue en baja y cae a un nuevo valor mínimo desde abril de 2018

El riesgo país registra una leve baja en la cuarta rueda de la semana y se ubica por debajo de los 420 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan cede cuatro unidades hasta los 417 puntos básicos (-1%), según aparecen en las pantallas de Rava, y retrocede hasta el valor más bajo desde abril de 2018.

Se trata de una leve caída que sigue la tendencia bajista de las últimas cuatro ruedas luego de haberse estabilizado por encima de las 430 unidades a fines de julio tras tocar el pasado 22 de junio los 421 puntos, su mínimo durante la administración libertaria hasta ahora.

El riesgo país alcanzó un nuevo valor mínimo en la gestión de Javier Milei Tomas Cuesta - Getty Images South America

La última vez que el riesgo país presentó valores similares fue hace ocho años, durante el gobierno de Mauricio Macri: el 26 de abril de 2018 tocó los 418 puntos por última vez.

Este retroceso es el reflejo del desempeño de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local suben hasta 1,1% (AL41D), mientras que los Globales se mueven hasta 0,2% (GD35D). Se diferencia el GD46D, que retrocede 0,8%.