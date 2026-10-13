Las acciones argentinas rebotan, mientras el riesgo país sube hasta los 595 puntos

Las acciones argentinas registran subas en el primer día hábil tras el feriado: el Merval avanza 2%, mientras que los papeles locales que cotizan en Wall Street avanzan hasta casi 4%. En tanto, los bonos soberanos retroceden, por lo que el riesgo país tiende al alza, pero no supera los 600 puntos.

Los papeles que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se tiñen de verde, a contramano de los principales índices de Wall Street. Lidera el panel IRSA (+3,7%), seguido de Banco Supervielle (+3,4%), Globant (+3,3%) y Central Puerto (+3,2%).

Los ADR escalan hasta casi 4% en Wall Street EITAN ABRAMOVICH - AFP

Por su parte, el S&P Merval se eleva 2% hasta las 2.885.438 unidades, lo equivalente a US$1791 al ajustar al dólar contado con liquidación (+1,3%). Las principales subas son de Ternium (+6,4%), Irsa (+4,5%) y Central Puerto (+4,2%). En tanto, Transportadora Gas del Norte retrocede 2,9%.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que “Wall Street extiende su tono de pausa” ante el inicio de la temporada de balances y a la espera de datos sobre la inflación de Estados Unidos, que se darán a conocer esta semana. “Pese a este clima externo y a la pausa del EWZ de Brasil, que venían actuando como impulsores, los principales ADR se muestran más firmes”, observó.

Por su parte, el riesgo país suma seis unidades y se ubica en los 595 puntos básicos (+1%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se vuelve a acercar a los 600, barrera que dejó atrás la semana pasada. De todos modos, se ubica 12 unidades por debajo de los 607 con los que cerró en septiembre (-2%), pero acumula 24 (+4%) en lo que va del año.

Este martes los bonos soberanos tienden a la baja, lo que provoca la suba del indicador elaborado por JP Morgan. Los títulos bajo ley local caen hasta 0,8% (AL41D). Los Globales descienden hasta 1% (GD46D), aunque el GD35D suma 0,1%.

Esto contrasta con la recuperación que exhibieron los bonos la semana pasada, impulsados por el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil a favor de Flávio Bolsonaro. “El rebote trajo alivio a la plaza local, pero el contexto externo sigue siendo desafiante: las tasas globales permanecen elevadas, con el rendimiento del Treasury a diez años que llegó a superar el 5,3% antes de cerrar el viernes en 5,2%. Así, aunque la mejora de las cotizaciones permitió recortar los rendimientos de los bonos argentinos, el costo de financiamiento soberano continúa alto y el programa de financiamiento para 2027 todavía presenta algunos desafíos”, observaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Dólar hoy

El dólar oficial minorista hoy cedió $4,50 (-0,2%) y cerró a $1512,50. De esa forma, amplió la diferencia con el techo de la banda cambiaria ―hoy establecida en $1933,02― hasta 27,8%. “Con esta baja, el dólar mayorista anota su menor registro en las últimas tres semanas”, destacó Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, en su cuenta de X. Es necesario remontarse al pasado 17 de septiembre, cuando el tipo de cambio tocó los $1510, para encontrar niveles similares.

Con esta baja, el dólar mayorista anota su menor registro en las últimas tres semanas — Gustavo P Quintana (@guspaqui) October 13, 2026

En tanto, el dólar al que tiene acceso el público figuró en las pizarras del Banco Nación a $1535, el mismo valor en que cerró el viernes pasado. El precio promedio en todos los bancos fue de $1535,57, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP se mantiene estable y aparece en las pantallas bursátiles a $1537,97. El contado con liquidación (CCL) opera a $1610,46, $10,60 más que su valor de apertura (+0,7%).