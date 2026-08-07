El riesgo país vuelve a subir y supera los 450 puntos

El riesgo país vuelve a subir y supera en los 450 puntos básicos. De esa forma, mantiene la tendencia alcista de la semana, impulsada por mayores tensiones en el conflicto de Medio Oriente.

El indicador elaborado por JP Morgan suma seis unidades hasta los 452 puntos básicos (+1,3%), según las pantallas de Rava y se ubica 41 unidades por encima de los 411 puntos con los que inició la semana. En los primeros días de agosto acumula un aumento de 5,1%.

El riesgo país fue presionado por el contexto internacional (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) TIMOTHY A. CLARY - AFP

Entre los bonos soberanos, los títulos bajo ley local descienden hasta 1,2% (AL41D), mientras que el AL29D sube 0,1%. Los Globales ceden hasta 0,2% (GD46D), aunque el GD30D escala hasta 3,9%.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que esta semana hubo un “deterioro” del rendimiento de los bonos de países emergentes, aunque la magnitud fue mayor en los activos argentinos. Precisaron que estuvo directamente vinculado a una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, especialmente este jueves cuando, sobre el final de la rueda, Irán anunció un acuerdo con Omán, copropietario del estrecho de Ormuz, para exigir que los buques de Israel y Estados Unidos pidan permiso para transitar el paso estratégico. “El mercado descuenta que la respuesta de EE.UU. será negativa”, determinaron, porque se observa que el enfrentamiento “vuelve a tomar temperatura”.

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en territorio negativo, a contramano de los principales índices de Wall Street. Lidera las caídas Corsporación mérica (-3,7%), seguido por Loma Negra (-3,6%), Banco Supervielle (-2,6%) y Edenor (-2,6%). En tanto, Ternium trepa 3,8% tras la presentación de su balance.

El Merval cede 0,7% y cotiza a 3.077.842,97 unidades, equivalente a US$1935,82 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-2,6%). Retroceden Loma Negra (-3,7%), Bolsas y Mercados Argentinos (-2,4%) y Banco Macro (-2,4%).

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, determinó que los activos locales no logran sumarse al buen humor del mercado estadounidense dado que “preocupa la dinámica del Congreso en esta etapa preelectoral y tampoco deja una amigable lectura la inflación de CABA, que suele utilizarse como anticipo del IPC nacional”.

Dólar hoy

La cotización del dólar este viernes 7 de agosto (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

En el mercado cambiario, el dólar mayorista se sostiene en los $1498,84. De esa forma, se ubica 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecida en $1852,73. Si bien presentó cuatro jornadas consecutivas de subas, aún no consigue superar el techo de los $1500, un límite que se impuso el Gobierno.

El tipo de cambio minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1520, el mismo valor en que cerró el miércoles y sostiene desde entonces. Se trata del valor nominal más alto del año, el cual tocó por última vez a fines de julio. El precio promedio en todos los bancos fue de $1520,32, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

Por su parte, los dólares financieros tienden al alza: el MEP suma $5,38 (+0,4%) y figura en las pantallas a $1525,22, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1585,90, $32,49 más que el cierre anterior (+2,1%).