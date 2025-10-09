Dólar: el Santander intervino en el mercado a cuenta del Tesoro norteamericano

El banco Santander informó que ejecutó operaciones de compraventa de divisas en nombre del Tesoro de los Estados Unidos, con el propósito de intervenir en el mercado cambiario. Una fuente al tanto de la operación admitió que el banco “ejecutó transacciones en nombre del Tesoro norteamericano para fines de intervención cambiaria”.

La noticia se produce en medio de un contexto de creciente apoyo financiero y político de Washington al Gobierno, que en las últimas semanas intensificó sus contactos con la administración de Donald Trump y con organismos internacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo esta semana en Washington, donde mantuvo reuniones con funcionarios del Tesoro.

Noticia en desarrollo