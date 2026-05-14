Una potente vendimiadora se lució en uno de los principales encuentros del sector vitivinícola

New Holland, marca de CNH, participó de Sitevinitech 2026, uno de los encuentros más importantes del sector vitivinícola en Mendoza. Según informó, lo hizo junto a su concesionario oficial en la provincia, Agromaq Virdó.

La empresa señaló que entre los principales protagonistas del stand estuvieron la renovada vendimiadora Braud 9070L y el tractor TD4F, dos equipos diseñados para responder a las necesidades de los productores vitivinícolas, indicó. También exhibió los tractores TT4, TK4 y TT3.50.

“Participar en Sitevinitech es un orgullo para nosotros. Las vendimiadoras Braud reflejan más de 50 años de desarrollo e innovación continua para la producción vitivinícola, ofreciendo la más alta calidad de cosecha del mercado. También queremos destacar la amplia variedad de tractores confiables y versátiles que ofrecemos para las necesidades de cada productor y de cada cultivo”, dijo Federico Arroyo, gerente de Marketing.

Nicolás Cormio, gerente general de Agromaq Virdó, precisó: “Ser parte de esta feria representa una oportunidad estratégica para seguir fortaleciendo nuestra relación con clientes y partners, generar nuevas oportunidades comerciales y acercar soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar la eficiencia y la productividad en el viñedo”.

El stand en la exposición New Holland

De acuerdo con lo señalado por la marca, la renovada vendimiadora Braud 9070L “incorpora mejoras que elevan la eficiencia de cosecha y la comodidad para el operador. Entre sus principales novedades se destacan el menor consumo de combustible, la gestión inteligente de la operación a través del sistema IMS 2.0 y el nuevo monitor IntelliView IV, que facilita el acceso a los parámetros de trabajo de la máquina”.

Añadió: “A esto se suma la conectividad digital mediante el portal de telemetría FieldOps, que permite seguir en tiempo real el desempeño de la vendimiadora, mientras que la Central de Inteligencia realiza un monitoreo remoto de la operación para anticipar inconvenientes y maximizar el tiempo efectivo de trabajo”.

En tanto, según se dijo, el tractor TD4F “se presenta como un aliado clave para las tareas en cultivos frutihortícolas”.

La marca destacó. “Su versatilidad, confiabilidad y rendimiento lo convierten en un complemento ideal para múltiples labores. Entre sus principales atributos se destaca el sistema hidráulico de tres puntos Lift-O-Matic, con una capacidad máxima de elevación de 3000 kg, junto con un caudal hidráulico de 36,2 l/min, que permite operar con agilidad implementos que requieren respuesta rápida y control preciso”.

La empresa apostó a la muestra en Mendoza New Holland

La empresa dijo que en un stand de 150 m2 también se presentaron soluciones de Agricultura Digital orientadas a mejorar la productividad y la precisión en el campo.