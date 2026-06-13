Qatar vs. Suiza, en vivo por el Mundial 2026

DSports es la única señal que tiene los 104 juegos del Mundial 2026, desde el inaugural del 11 de junio en el que México derrotó a Sudáfrica en el estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La novedad es que las señales de DirecTV se pueden sintonizar en Flow, en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+. Qatar - Suiza es uno de los encuentros en el que tiene exclusividad Dsports y sólo pueden verse a través de esos canales.