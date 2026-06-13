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Qatar vs. Suiza, en vivo por el Mundial 2026

En San Francisco, Los Ángeles, se completa la primera fecha del grupo B, que también integran Canadá y Bosnia y Herzegovina, que igualaron 1-1

El estadio San Francisco Bay Area espera por Qatar y Suiza, que completan el grupo B del Mundial 2026
El estadio San Francisco Bay Area espera por Qatar y Suiza, que completan el grupo B del Mundial 2026FRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qatar y Suiza, en la cuenta regresiva

Los jugadores de Qatar y Suiza ya pasaron por los vestuarios y es tiempo de ultimar detalles, con el calentamiento en el campo de juego. En el San Francisco Bay Arena se mueven quienes se enfrentarán desde las 16 de nuestro país, en el cierre de la primera fecha del grupo B.

Cómo forma Qatar

Ya se conocen los 11 que saldrán desde el inicio en Qatar. El DT Julen Lopetegui anunció que su selección formará con: Mahmud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al Amin; Jassem Gaber, Assim Madibo, Issa Laye; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif.

Los titulares de Suiza

Suiza está confirmado para el encuentro con Qatar. El conjunto helvético saldrá con: Gregor Kobel; Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Remo Freuler, Granit Xhaka; Michel Aebischer, Rubén Vargas, Dan Ndoye; y Breel Embolo.

En el San Francisco Bay Arena todo está listo

En el San Francisco Bay Arena esperan a los fanáticos de Qatar, Suiza y del fútbol para presenciar el juego. Un detalle: los qataríes pusieron banderitas de su país en cada asiento en los sectores en los que estarán sus hinchas.

Cómo ver Qatar - Suiza

DSports es la única señal que tiene los 104 juegos del Mundial 2026, desde el inaugural del 11 de junio en el que México derrotó a Sudáfrica en el estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La novedad es que las señales de DirecTV se pueden sintonizar en Flow, en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+. Qatar - Suiza es uno de los encuentros en el que tiene exclusividad Dsports y sólo pueden verse a través de esos canales.

Cómo llega Suiza al Mundial 2026

Suiza llega a este debut como el principal candidato a adjudicarse el Grupo B, en lo que será la sexta participación consecutiva en Mundiales. Los europeos aspiran a superar la barrera de los octavos de final, donde fueron eliminados en sus participaciones en la era moderna. Así, desde 1954, cuando fueron anfitriones, que no llegan a cuartos. Sus últimos dos partidos amistosos fueron una goleada por 4-1 sobre Jordania, uno de los rivales de la Argentina, y un empate 1-1 con Australia.

Los líderes de la selección de Suiza: el técnico, Murat Yakin, y el capitán, Granit Xhaka
Los líderes de la selección de Suiza: el técnico, Murat Yakin, y el capitán, Granit XhakaFRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo llega Qatar

Anfitrión de un Mundial 2022 en el que perdió sus tres partidos de la etapa de grupos, Qatar no logró triunfos y rápido fue eliminado también en la Copa Árabe 2025. Inicia su camino en esta Copa del Mundo con el sueño de acceder al menos hasta los 16avos. de final, la instancia que se agrega ahora. Sus amistosos previos fueron preocupantes, al caer por 1-0 con Irlanda e igualar sin goles ante El Salvador.

Sesión de entrenamiento de la selección de Qatar
Sesión de entrenamiento de la selección de QatarZhu Ziyu - XinHua

Qué selecciones integran el grupo B

Qatar y Suiza integran el grupo B que ya tuvo el debut de los otros dos integrantes, con el empate 1-1 entre Canadá, uno de los organizadores, y Bosnia y Herzegovina. Así, ambos ya tienen un punto.

Bienvenidos a la cobertura de Qatar - Suiza por el Mundial 2026

Desde las 16 (hora argentina), Qatar y Suiza se medirán en el San Francisco Bay Arena, ubicado en la ciudad californiana de Santa Clara, por el grupo B del Mundial 2026, en un partido que marcará el cierre de la primera fecha de esa zona. El encuentro será arbitrado por el hondureño Héctor Said Martínez Sorto, de 34 años, y transmitido por la señal DSports. Desde este espacio, en LA NACION, seguiremos minuto a minuto lo más destacado.

Por Carlos Delfino
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