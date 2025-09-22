EE.UU. le dio un fuerte respaldo a Milei: el Tesoro afirmó que está dispuesto a “hacer lo que sea necesario” para apoyar al país

NUEVA YORK.- En medio de la expectativa por las tratativas del Gobierno para lograr un salvaje financiero de Estados Unidos, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, dio este lunes una fuerte señal de respaldo al confirmar que podrían apoyar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

Las opciones pueden incluir un swap, compra directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses, según anticipó el funcionario, hombre clave de la administración de Donald Trump, en un hilo en la red social X. El respaldo llega en la previa del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, donde mañana se reunirá con el presidente norteamericano y el propio Bessent.

Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.



— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

A los pocos minutos, Milei le agradeció el respaldo en su cuenta en X. “Enorme agradecimiento a Bessent y Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió el Presidente.

— Javier Milei (@JMilei) September 22, 2025

“La Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina“, señaló Bessent.

“Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y la Argentina volverá a ser grande“, amplió el funcionario, al hacer un juego de palabras con el mantra de Trump Make America Great Again.

“Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de la Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con Milei", añadió Bessent, en referencia al viaje que hizo el 15 de abril pasado a Buenos Aires, cuando se reunió con el Presidente en la Casa Rosada.

Javier Milei y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en Casa Rosada. Presidencia

Hombre de máxima confianza de Trump, Bessent es el funcionario norteamericano de más alto rango de la administración republicana que visitó la Argentina. Allí había reafirmado el "pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas" del Presidente.

“Junto a Trump me reuniré con Milei el martes en Manhattan. Más detalles estarán disponibles poco después de esta reunión”, cerró Bessent, que el miércoles, en una gala, le entregará al mandatario argentino el premio Global Citizen Award que le otorgó el centro de estudios Atlantic Council.

El presidente Javier Milei, en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Mario Sar

Altas fuentes del Gobierno habían señalado a LA NACION que en esa reunión, pautada para las 11.45 (hora local) del martes, habrá un planteo a las autoridades norteamericanas desde el punto de vista financiero. “Ahí tendremos una respuesta y luego se pondrán a trabajar los funcionarios del Ministerio de Economía con quienes Estados Unidos disponga”, indicó una fuente del Gobierno.

El formato de la reunión entre Milei y Trump será lo que se conoce como “Presidente más tres”, por los funcionarios que acompañan al mandatario, supo LA NACION. Del lado argentino participarán Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo, y seguramente Karina Milei. Del lado norteamericano estará Bessent, como confirmó el propio funcionario, y se espera la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, otro de los funcionarios de peso den la administración republicana.

La administración republicana considera a la Argentina como uno de sus principales aliados en la región, y la buena sintonía entre Trump y Milei apuntala las expectativas de la Casa Rosada para obtener un respaldo contundente en la reunión de este martes, que se dará al margen de la Asamblea General de la ONU.

Werthein, que ya se encuentra en Nueva York a la espera de la comitiva argentina, rechazó que la Argentina esté negociando un préstamo de 30.000 millones de dólares con el Tesoro, y evitó confirmar el monto por el que negociaría la Argentina.

“Eso es absolutamente equivocado, falso. No han comenzado negociaciones, y con el Tesoro se toman ciertos parámetros”, advirtió el canciller en diálogo con Radio Mitre.

Gerardo Werthein, al salir de la Casa Rosada. Ricardo Pristupluk

También señaló que hasta el momento “no hubo un acuerdo ni una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura”, aunque admitió que “es cierto que está trabajando el ministro [Caputo] y su equipo, pero en una cifra mucho más exigua, si fuera el caso“.

El ministro de Economía también usó la red social X para agradecerle a Bessent el respaldo. “¡Gracias por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!“, escribió.

Thank you Secretary Scott Bessent @SecScottBessent , for your invaluable support and commitment to helping us make Argentina great again!



— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 22, 2025

“Los procesos eleccionarios suelen ser muy turbulentos y hay que tomar las medidas con tranquilidad para estabilizar los mercados”, dijo Werthein, que calificó como “muy auspicioso” que Trump “se tome el tiempo de hacer una reunión bilateral con Milei”.

Aunque no se trate de un encuentro oficial en la Casa Blanca, como Trump le había ofrecido a Milei en febrero pasado, la reunión al margen de la Asamblea de la ONU será un espaldarazo para el Presidente en el momento de mayor debilidad de su gestión, luego de los últimos reveses parlamentarios, la escalada del riesgo país y la sangría de dólares del Banco Central para intentar controlar la suba de la moneda estadounidense.

Aunque Milei había pedido “bajar la ansiedad” por los resultados que puedan arrojar las reuniones de alto nivel en Nueva York, el Gobierno busca señales concretas para despejar cualquier duda sobre su capacidad de pago de deuda para el próximo año, que llega a US$8500 millones, y frenar la corrida cambiaria.