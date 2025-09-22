Se disparan bonos y acciones argentinas y cae 100 puntos el riesgo país tras el anuncio del Gobierno

Tras el anuncio del Gobierno de eliminar transitoriamente las retenciones a todos los granos y luego del nuevo mensaje de respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aseguró que “están dispuestos a hacer lo necesario para ayudar a la Argentina”, bonos y acciones registran un alza superior al 5,5% antes de la apertura de los mercados.

El comunicado oficial se conoció minutos antes de las 8 de la mañana. Allí se informó que, hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden US$7000 millones, se aplicará una reducción temporaria de los derechos de exportación al agro. La medida busca incentivar al sector privado a aportar mayor oferta de dólares y así aliviar la presión sobre las reservas del Banco Central (BCRA).

Más tarde, el secretario del Tesoro estadounidense difundió un comunicado en el que afirmó que “la Argentina es un aliado importante”, en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, previsto para esta tarde.

En el pre-market de Wall Street, la mayoría de las acciones de empresas argentinas operan en terreno positivo. Entre ellas, YPF avanza 4%; Edenor, 5,24%; Vista, 4,56%; Galicia, 8,51%; BBVA Argentina, 5,45%; Macro, 6,96%; Supervielle, 9,37%; Pampa Energía, 2,85%, y Central Puerto, 3,52%.

Los títulos soberanos también exhiben una fuerte recuperación, con subas que se ubican entre el 3,55% y 5,6%. Este repunte se reflejará directamente en una caída del riesgo país, que actualmente se ubica en 1340 puntos básicos, una baja de 102 unidades frente al cierre del viernes (-7,07%).

El Gobierno anunció baja de retenciones al campo Shutterstock

Las noticias también tuvieron su impacto sobre el mercado de cambios. En las primeras negociaciones del día, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1450, una caída de $25 frente al cierre anterior. De esta manera, por primera vez en tres días se aleja del techo de la banda cambiaria, que le demandó al Banco Central la venta de US$1110 millones durante la semana pasada.

Por el momento, en el mercado minorista, el dólar oficial sigue fijo a $1515 en las pizarras del Banco Nación.