El Tesoro canjeó el 64% de la letra ajustable al dólar que le vence a fin de mes

El Gobierno logró aval hoy de los inversores para postergar por dos meses en un 64,3% el pago de una deuda en pesos emitida con ajuste según la variación del dólar oficial que le vencía a fin de mes. Fue tras recibir 63 presentaciones que aceptaron entregar la letra ajustable al dólar (Lelink) D27F6 a un equivalente de US$989,10 por cada 1000 para tomar a cambio otra equivalente (Lelink D30A6) por caducar el 30 de abril.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 1.555 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 1.616 millones.

Esto significa una aceptación de 64,30% sobre el total de VNO en circulación.



✅… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) February 18, 2026

El monto en circulación de la Lelink en cuestión ascendía a un equivalente de US$2394 millones, una tenencia repartida tanto en el sector privado como en el sector público (se estima que el Banco Central retenía aún cerca de US$500 millones tras las ventas que hizo en el mercado secundario). Era la más voluminosa entre las colocadas en la etapa preelectoral para ofrecer cobertura cambiaria a empresas e inversores y tratar de desalentar, en ese entonces, una demanda cash de dólares que lucía descontrolada.

De ese total, un equivalente de US$1539 millones resultó rescatado en la fecha, según comunicó la Secretaría de Finanzas.

“Este es ya el tercer canje ofrecido este año para instrumentos dollar-linked, a pocos días tanto de la próxima licitación como del vencimiento de estos instrumentos”, apuntaron desde Max Capital para recordar que uno de los objetivos es aliviar el compromiso por unos $9,4 billones que -hasta aquí- le tocaba enfrentar al Tesoro en una semana.

Impacto en el cronograma de compromisos

De acuerdo a lo convenido en la operación de canje pactada hoy (y por liquidarse el lunes), ese vencimiento efectivo por refinanciar se achica ahora en unos $2,15 billones, un dato a considerar en un contexto en que vuelven a detectarse algunas presiones al alza sobre las tasas de interés en pesos.

“La caución operó en 37% nominal anual promedio, con mayor presión en las últimas horas en las cuales se negoció al 50%”, observaron al respecto desde Proficio Investment.

Complicadas las #LECAPs hoy

Había arrancado muy bien (tasas abajo) pero después muy abajo cerrando varias en rojo, con tasas de cauciones también arriba.

Caución a 1 día promedio 37,13% (3,1% TEM) pic.twitter.com/dtL5UUlhrE — Adrián Wibly (@Adrian_Wibly) February 18, 2026

A su vez, volvieron a cerrar en baja las Letras de Capitalización (Lecap), por lo que las tasas de rendimiento que ofrece la curva a dos meses vista vuelve a colocarse entre el 40% y el 43,5% anual.

El comunicado oficial detalló que se presentaron ofertas de canje por un total equivalente a US$1616 millones, de lo que surgieron adjudicaciones de la Lelink D30A6 por US$1555 millones. Dado que el precio de corte surgido de la licitación fue de US$989,10 por cada US$1000, el total rescatado será por el equivalente a los US$1539 millones antes mencionado.