El Tesoro canjeó el 64% de la letra ajustable al dólar que le vence a fin de mes

La tercera operación de este tipo en lo que va del año le permite achicar en $2,1 billones el compromiso de pago que el Gobierno enfrentará en 10 días

El Ministerio de Economía logró aval del 64,3% de los inversores que tenían la Lelink por vencer a fin de mes.

El Gobierno logró aval hoy de los inversores para postergar por dos meses en un 64,3% el pago de una deuda en pesos emitida con ajuste según la variación del dólar oficial que le vencía a fin de mes. Fue tras recibir 63 presentaciones que aceptaron entregar la letra ajustable al dólar (Lelink) D27F6 a un equivalente de US$989,10 por cada 1000 para tomar a cambio otra equivalente (Lelink D30A6) por caducar el 30 de abril.

El monto en circulación de la Lelink en cuestión ascendía a un equivalente de US$2394 millones, una tenencia repartida tanto en el sector privado como en el sector público (se estima que el Banco Central retenía aún cerca de US$500 millones tras las ventas que hizo en el mercado secundario). Era la más voluminosa entre las colocadas en la etapa preelectoral para ofrecer cobertura cambiaria a empresas e inversores y tratar de desalentar, en ese entonces, una demanda cash de dólares que lucía descontrolada.

De ese total, un equivalente de US$1539 millones resultó rescatado en la fecha, según comunicó la Secretaría de Finanzas.

“Este es ya el tercer canje ofrecido este año para instrumentos dollar-linked, a pocos días tanto de la próxima licitación como del vencimiento de estos instrumentos”, apuntaron desde Max Capital para recordar que uno de los objetivos es aliviar el compromiso por unos $9,4 billones que -hasta aquí- le tocaba enfrentar al Tesoro en una semana.

Impacto en el cronograma de compromisos

De acuerdo a lo convenido en la operación de canje pactada hoy (y por liquidarse el lunes), ese vencimiento efectivo por refinanciar se achica ahora en unos $2,15 billones, un dato a considerar en un contexto en que vuelven a detectarse algunas presiones al alza sobre las tasas de interés en pesos.

“La caución operó en 37% nominal anual promedio, con mayor presión en las últimas horas en las cuales se negoció al 50%”, observaron al respecto desde Proficio Investment.

A su vez, volvieron a cerrar en baja las Letras de Capitalización (Lecap), por lo que las tasas de rendimiento que ofrece la curva a dos meses vista vuelve a colocarse entre el 40% y el 43,5% anual.

El comunicado oficial detalló que se presentaron ofertas de canje por un total equivalente a US$1616 millones, de lo que surgieron adjudicaciones de la Lelink D30A6 por US$1555 millones. Dado que el precio de corte surgido de la licitación fue de US$989,10 por cada US$1000, el total rescatado será por el equivalente a los US$1539 millones antes mencionado.

Por Javier Blanco
