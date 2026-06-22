El Tesoro le compró otros US$600 millones al BCRA para hacer el pago a bonistas el 9 de julio

Los depósitos en dólares que el Gobierno mantiene atesorados en sus cuentas en el Banco Central (BCRA) escalaron en US$613 millones el último miércoles, al pasar de US$3068 millones a US$3681 millones. Fue por una compra que el Tesoro Nacional le hizo a esa entidad, para lo cual le transfirió $859.426 millones que también mantenía depositados allí.

Las huellas del movimiento fueron detectadas a partir de los registros de esa jornada entre ambas cuentas, que quedaron a la vista tras la actualización de la estadística monetaria, y quedaron de algún modo certificadas porque ese mismo día se registró una caída por un monto similar de la Base Monetaria Amplia (BMA), algo que no hubiera sucedido si la adquisición hubiese sido realizada por el Tesoro en el mercado cambiario.

El Tesoro Nacional compro USD 600 millones el 17/6 y ya tienen en la cuenta USD 3.680 millones para el pago de Julio pic.twitter.com/ZNAg3ZylRd — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) June 22, 2026

La adquisición busca asegurar los fondos necesarios para concretar dentro de 17 días el pago de los Bonar y Globales, los títulos en dólares surgidos de la última reestructuración de la deuda con bonistas. Con ese mismo objetivo, por caso, ya le había comprado US$1700 millones al BCRA el 18 de mayo.

El compromiso de pago ronda los US$4350 millones, entre amortizaciones de capital y pago de intereses, lo que muestra que el Gobierno ya contaría con el 84,6% de los recursos necesarios para cumplir con esa obligación.

A cuánto está el dólar hoy (imagen representativa creada con IA) Gemini

Ese porcentaje de cobertura podría elevarse por encima del 93% esta semana si el Gobierno consigue colocar en la licitación prevista para este viernes el remanente de US$366 millones que aún le queda por emitir del Bonar 2028 (A028). De ese modo completaría el cupo previsto para ese bono -hermano del AO27-, ambos diseñados para captar la demanda de los ahorristas tradicionales y con una renta mensual equivalente al 6% anual en dólares.

El llamado a esa subasta, que incluirá además el menú de bonos con el que el Gobierno buscará refinanciar vencimientos por algo más de $16 billones de deuda en pesos, se conocerá este miércoles. La operación se concretará el viernes y se liquidará el 30 de junio, último día hábil del mes.

Todos estos movimientos confirman que la intención del Gobierno es afrontar el pago más inmediato a los bonistas externos con recursos propios y “dejar las garantías obtenidas de organismos multilaterales para facilitar emisiones a un costo menor que permitan ir cubriendo los vencimientos futuros”, evaluaron al respecto desde la consultora 1816.

La novedad conocida hoy a través del Boletín Oficial (BO) fue el Decreto 478/2026, mediante el cual el Gobierno habilitó operaciones de endeudamiento público por hasta US$5000 millones y autorizó la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York para los contratos vinculados a dichas operaciones.