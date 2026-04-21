El Triángulo de las Bermudas Financiero: tres movimientos para que tus ahorros sobrevivan el cruce

En algún punto del Atlántico norte, entre Miami, las islas Bermudas y Puerto Rico, existe una zona que durante décadas acaparó la imaginación popular con una pregunta sin respuesta satisfactoria: ¿adónde van los barcos y los aviones que desaparecen ahí?

La ciencia terminó explicando la mayoría de los casos, pero la metáfora sobrevivió porque describe algo que los seres humanos conocemos bien: la angustia de ver que algo valioso se evapora sin dejar rastro.

En la Argentina de hoy, los ahorros tienen su propio “Triángulo de las Bermudas”. Los tres vértices se llaman inflación alta, tasas reales negativas y dólar a la baja.

Durante décadas, el diagnóstico del ahorrista argentino fue tan sencillo como brutal: sube el dólar, sube todo. El comerciante ajustaba precios antes de que llegara la mercadería, el alquiler se negociaba en función del paralelo, la cuota del auto se movía al ritmo del “billete”. Inflación por expectativas, por pass-through, por inercia de décadas.

Lo que ocurre hoy es la imagen especular de ese mecanismo, igualmente destructivo aunque mucho menos visible. El tipo de cambio lleva meses con atraso deliberado: el gobierno usa al dólar como ancla antiinflacionaria con costos conocidos (la tablita de Martínez de Hoz, la Convertibilidad y varios cepos lo prueban): competitividad deteriorada y un desequilibrio que tarde o temprano se corrige, generalmente de golpe. Pero lo que le importa al inversor no es cuándo se corrige, sino qué pasa con sus ahorros mientras tanto.

La carne registró un aumento del 55% en el último año STRINGER - AFP

En pesos, la inflación avanzó a una velocidad que ningún plazo fijo compensó: en el primer trimestre de 2026, el IPC acumuló 8,9% y las tasas rindieron entre 5,5% y 6,5%. En dólares, la apreciación del peso redujo el poder de compra local: los mismos billetes compran hoy menos alquiler, menos supermercado, menos de cualquier servicio en pesos actualizados.

Como se ve, el triángulo no perdona a ninguno de los dos lados, y las tasas reales negativas cierran la trampa por el tercer vértice: guardar en pesos perdía contra la inflación, guardar en dólares perdía contra el atraso, quedarse líquido perdía contra los dos.

En la columna de hoy propondremos tres movimientos para evitar que los ahorros se pierdan en este peligroso triángulo tan nocivo para los intereses del ciudadano de pie. ¡Comencemos!

Movimiento 1: Ponerse del lado de la inflación, no en contra

El primer movimiento apunta a algo que parece elemental pero que la mayoría de los ahorristas postergó históricamente: incorporar instrumentos que ajusten por inflación antes de que el daño esté hecho.

En el mercado de bonos local, dos opciones con liquidez real y acceso desde cualquier cuenta comitente son el TX26 (Boncer con vencimiento en 2026) y el TX28 (Boncer con vencimiento en 2028).

Ambos ajustan capital por el coeficiente CER, que sigue al IPC con un rezago de 45 días, y operan con volúmenes diarios significativos en el mercado secundario, lo que significa que se puede entrar y salir sin depender de la voluntad de un banco.

El TX26 es para quien busca un horizonte más corto; el TX28, para quien tolera algo más de duración a cambio de un rendimiento real acumulado potencialmente mayor.

En ambos casos, el riesgo principal es el soberano argentino: a diferencia de un plazo fijo bancario, hay riesgo de precio y de crédito del emisor, que no es otro que el Estado.

La inflación repercutió en el debilitamiento de los salarios

Para quien prefiere algo más sencillo, el plazo fijo UVA vuelve a ser relevante, pero con una distinción que pocos comunicados bancarios se molestan en aclarar. Existe el plazo fijo UVA sin cancelación anticipada (el tradicional, con mínimo de 90 días) y el plazo fijo UVA precancelable, cuyo plazo mínimo depende hoy del banco: el BCRA lo redujo a 90 días mediante la Comunicación A 8246 vigente desde junio de 2025, aunque algunas entidades como BBVA mantienen 180 días.

En ambos casos, la opción de salida anticipada se habilita a partir del día 30 (o del 31 en BBVA), pero ejercerla tiene un costo que la mayoría no advierte: el banco devuelve el capital original en pesos más una tasa fija que hoy ronda el 1% anual en el Banco Provincia o alrededor del 10% TNA en otras entidades, sin ajuste por inflación.

Dicho de otro modo: precancelar un plazo fijo UVA es resignar exactamente la cobertura que se quería comprar. La opción sin cancelación anticipada, en cambio, garantiza que el capital se ajuste por CER durante todo el plazo, más un 1% anual adicional.

El Banco Nación fue más lejos todavía con un producto lanzado recientemente que permite colocar hasta 1.095 días (tres años) con cobro mensual de intereses y capital que ajusta por UVA: una alternativa interesante para quien quiere liquidez de flujo sin resignar cobertura de capital.

Movimiento 2: el oro como póliza de seguro

Hay activos que no se compran para ganar. Se compran para no perder todo si el escenario se rompe. En Argentina, donde los escenarios de ruptura no son hipotéticos sino cíclicos, el oro cumple esa función mejor que cualquier otra alternativa.

No paga dividendo, no tiene flujo de caja y en el corto plazo puede ser volátil. Pero en cada episodio de crisis de confianza, devaluación brusca o tensión sistémica de las últimas décadas, fue uno de los pocos activos que preservó valor en términos reales.

El oro suele ser un reaseguro para muchísimos ahorristas Mike Groll - AP

Destinar entre un 5% y un 10% de la cartera al oro no es una apuesta: es el precio de una póliza contra lo que no se puede predecir pero tampoco descartar. La vía más directa desde Argentina es el CEDEAR del ETF GLD (SPDR Gold Trust), disponible en el mercado local desde diciembre de 2024.

Cualquier persona con una cuenta comitente en un agente de bolsa habilitado puede comprarlo en pesos durante el horario bursátil habitual: se busca la especie GLD en la plataforma del broker, se indica la cantidad y se ejecuta la orden. El instrumento replica el precio del oro físico, opera con liquidez real y no requiere cuenta en el exterior ni transacciones en moneda extranjera.

Para quien ya opera con billeteras digitales, existe además PAXG (Paxos Gold): un token ERC-20 emitido por Paxos Trust Company donde cada unidad representa una onza troy de oro físico almacenado en bóvedas auditadas mensualmente, adquirible en Argentina a través de exchanges locales.

La diferencia práctica entre ambas rutas es operativa, no conceptual: el GLD vive en la cuenta comitente; el PAXG, en la billetera digital.

Movimiento 3: Invertir en acciones argentinas de largo plazo y ponerse del lado de los formadores de precios

La inflación tiene dos caras que pocas veces se analizan juntas. Una es la del que la recibe: el asalariado que ve caer su sueldo en términos reales, el ahorrista con pesos en el banco, el jubilado. La otra es la del que la genera: la empresa que aumenta sus precios, que traslada costos, que amplía márgenes cuando la demanda aguanta.

En el universo económico, estos últimos se llaman formadores de precios, y a diferencia de los primeros, no sufren la inflación, la administran.

Cuando se invierte en acciones de empresas grandes y con posición dominante en sus mercados (bancos, energéticas, consumo masivo, telecomunicaciones), en alguna medida se deja de estar del lado del que recibe la suba para pasar al del que la determina. Eso no convierte a las acciones en un instrumento mágico: tienen volatilidad, tienen riesgo regulatorio en Argentina, y en el corto plazo pueden perder valor con rapidez.

Invertir en acciones: otra estrategia cuando se piensa en ahorrar y diversificar el capital propio Ahn Young-joon - AP

Pero en horizontes de tres años o más, la evidencia histórica local e internacional muestra que las empresas bien posicionadas terminan trasladando la inflación a sus balances de una manera que ningún plazo fijo puede replicar.

La manera inteligente de acceder a este movimiento no es seleccionar acciones individuales apostando a cuál empresa va a ganarle al mercado, sino indexarse: comprar el mercado completo o una porción representativa a través de un FCI accionario local que replique el S&P Merval, o a través de CEDEARs de empresas argentinas con presencia en Wall Street.

La condición es una sola: no sacar conclusiones antes de los tres años. Quien mira el resultado a los seis meses en una economía argentina está haciendo otra cosa que invertir; está especulando, y el triángulo está lleno de especuladores que perdieron.

Conclusión

Hay una paradoja que esta nota no mencionó pero que subyace a todo lo anterior: el inversor argentino promedio sabe más sobre cobertura de portafolio, instrumentos indexados y refugios de valor que la mayoría de los ahorristas del mundo desarrollado, no porque sea más curioso o más sofisticado por naturaleza, sino porque la economía local lo obligó a aprender a defenderse.

En países con moneda estable, la estrategia financiera de la clase media se reduce a un plazo fijo o un fondo de pensión. Acá, sobrevivir patrimonialmente exige análisis que en otros contextos solo hacen los gestores institucionales. Es un conocimiento caro, pagado en ciclos de crisis, pero es real.

La segunda cavilación que vale llevarse es más incómoda: los tres movimientos descriptos no resuelven el triángulo, sino más bien lo navegan. Resolverlo requeriría condiciones macroeconómicas que Argentina no tiene (y que ninguna estrategia individual puede generar): reglas estables, moneda confiable, tasa real positiva sostenida.

Navegar el triángulo, en cambio, es lo que está al alcance de cada ahorrista concreto, y es exactamente lo que separa a quien preserva capital del que lo ve desvanecerse sin entender bien por qué. La seguimos la semana próxima con más material de finanzas personales e inversiones.