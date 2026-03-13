El uso de la capacidad instalada de la industria registró el peor enero en diez años

En un escenario complejo, marcado por la competencia derivada de la apertura de las importaciones, el uso de la capacidad instalada de la industria en enero se ubicó en 53,6%, el nivel más bajo de la última década para un primer mes del año.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el informe oficial puede verse además que, tras haber iniciado 2025 con un nivel de 55%, el indicador mostró una recuperación gradual durante el año, hasta alcanzar en septiembre y octubre un 61%. Sin embargo, desde entonces volvió a retroceder: en noviembre se ubicó en 57,7%, en diciembre en 53,8% y finalmente en enero volvió a descender hasta el 53,6%.

Si se observa la serie en perspectiva, se trata del enero con menor utilización de capacidad instalada desde que el Indec retomó la medición de este indicador en 2016. Incluso, con excepción de marzo y junio de 2024, también representa uno de los niveles más bajos para cualquier mes de la última década.

No se trata de un dato menor. La utilización de la capacidad instalada suele considerarse un termómetro del nivel de actividad económica. Valores elevados –cercanos al 80% o 85%– suelen asociarse con períodos de expansión, mientras que porcentajes más bajos, como el actual, reflejan contextos de menor actividad, capacidad ociosa y, en muchos casos, la necesidad de políticas que impulsen la reactivación.

Como ocurre con otros indicadores de actividad industrial, el análisis por sectores revela una marcada heterogeneidad, que deja en evidencia cuáles son los rubros que mejor resisten el actual contexto económico y cuáles resultan más perjudicados.

En este sentido, refinación de petróleo registró en enero un uso de su capacidad instalada de 86,8%, 2 puntos porcentuales (p.p.) por arriba de igual mes del año pasado; industrias metálicas básicas, 67,6%; sustancias y productos químicos, 64,8%, y papel y cartón, 61,7%, entre otros.

En la vereda opuesta, la de los perdedores, aparecen productos textiles, con un uso de la capacidad instalada de 23,7% (10 p.p. por debajo de igual mes de 2025); industria automotriz, 24% (también 10 p.p. menos que el año pasado); metalmecánica excluida industria automotriz, 31,4%, y productos de caucho y plástico, 36,1%, entre otros.

El economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, destacó esta heterogeneidad dentro del sector y señaló un factor clave para explicarla. “Los que compiten con importaciones están muy mal. Ahí la apertura de la economía, por más que sea necesaria, genera impacto. Textiles, automotrices y tecnología son los más afectados por esta realidad”, afirmó.

Según González Rouco, también influye el tipo de demanda que enfrenta cada actividad. “Los sectores que dependen del mercado interno hoy están más golpeados, mientras que aquellos que funcionan como eslabones intermedios en cadenas vinculadas con minería, hidrocarburos o agro están algo mejor. Esa diferencia va a seguir notándose, porque hay mucha heterogeneidad en la industria y, por ende, en el uso de la capacidad instalada”, explicó.

El propio Indec señaló que la principal incidencia negativa en enero se registró en la industria metalmecánica excluida industria automotriz, fenómeno que se vincula principalmente con menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

En efecto, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero), también elaborado por el organismo estadístico, la fabricación de maquinaria agropecuaria registra una caída interanual de 32,1%, mientras que la producción de aparatos de uso doméstico retrocede 35,8%.

El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, señaló que los meses de enero y febrero suelen mostrar niveles bajos de utilización de capacidad instalada debido a las paradas de planta que muchas empresas realizan en ese período.

De todos modos, advirtió que el contexto general sigue siendo complejo. “Indudablemente, la industria atraviesa un momento complicado. Dentro de ese escenario, hay ramas que muestran un mejor desempeño que otras”, concluyó.