El Gobierno aprobó aumentos en las tarifas de gas que regirán a partir de mayo

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas que regirán a partir del 1 de mayo de 2026, en el marco de la reconfiguración del sistema de transporte de gas natural y la actualización de precios del sector energético. La medida dispone la adecuación de tarifas conforme a distintos componentes regulatorios, entre ellos el Precio Anual Uniforme (PAU), la revisión tarifaria quinquenal y las diferencias acumuladas en períodos anteriores.

La decisión surge de la Resolución 463/2026, publicada en el Boletín Oficial, que fija los nuevos valores a aplicar en el área de concesión de la empresa. El esquema incorpora además los lineamientos definidos por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, en el contexto de la emergencia energética vigente, prorrogada por distintos decretos desde fines de 2023.

A partir del 1 de mayo regirán aumentos en las tarifas de gas Ladanivskyy Oleksandr - Shutterstock

El esquema tarifario aprobado establece que los montos varían según categoría y nivel de consumo. En el caso de los usuarios residenciales sin subsidios —clasificados en escalas que van de R1 (menor consumo) a R4 (mayor demanda)—, el cargo fijo mensual para la categoría más baja (R1) se ubica en $3976,22 en la ciudad de Buenos Aires y en $4591,88 en la provincia, mientras que en los niveles de mayor consumo (R4) alcanza $94.995,74 en la Capital Federal y $51.624,44 en territorio bonaerense. En los segmentos intermedios, los valores también crecen de forma progresiva.

En paralelo, el cargo por consumo presenta valores diferenciados según la categoría. Para la mayoría de los usuarios residenciales se fija en $281,33 por metro cúbico tanto en la ciudad como en la provincia, mientras que en los segmentos de mayor demanda (R4) asciende a $426,68 en la Capital Federal y a $387,12 en la provincia de Buenos Aires.

Según la normativa, los cuadros tarifarios reflejan la actualización mensual prevista en las reglas de las licencias, un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) correspondiente al período 2025-2030 y la aplicación de las denominadas Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), que surgen de la variación entre el precio real del gas adquirido y el considerado en la facturación anterior.

En paralelo, se establece que la facturación deberá incorporar el Precio Anual Uniforme definido por la Secretaría de Energía, que se trasladará a los usuarios en función de los consumos de 2026. Este precio, expresado en dólares por millón de BTU y convertido a pesos según parámetros oficiales, constituye la base para calcular el costo del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El cargo por consumo presenta valores diferenciados según la categoría del usuario EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

En relación con los subsidios, la medida establece que las bonificaciones se aplicarán exclusivamente sobre el precio del gas definido por el PAU, en línea con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este sistema, creado a fines de 2025, concentra los beneficios en usuarios residenciales considerados vulnerables y mantiene los bloques de consumo base previamente establecidos.

La actualización se enmarca en la política de recomposición gradual de tarifas del sector energético, que busca reflejar los costos reales del sistema sin afectar los ingresos de las empresas licenciatarias definidos en la revisión quinquenal. En ese contexto, el Ministerio de Economía consideró “razonable y prudente” continuar con la actualización de precios para mayo de 2026, en línea con lo realizado en años anteriores.