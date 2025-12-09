Electrodomésticos: nueva subasta a precios muy competitivos

NarvaezBid lanzó una nueva subasta. Ahora, están ofreciendo electrodomésticos y artículos para el hogar a precios muy competitivos.

Los lotes, ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyen electrodomésticos y diversos artículos para el hogar procedentes de productos sin usar y de unidades de outlet. Entre ellos se encuentran equipos ideales para su uso en hogares, negocios, alquileres a corto plazo, gastronomía y para equipar proyectos inmobiliarios.

Hay artículos nuevos y otros usados en condiciones de outlet. Notablemente, algunos productos pueden encontrarse hasta un 40% más baratos que en el mercado. La subasta, que se llevará a cabo en línea, cierra hoy a las 14:00.

Entre los artículos que se subastarán, se pueden encontrar unidades sin usar a precios de salida accesibles, que oscilan entre $270.000 y $1.050.000. Dentro de esta gama, se puede pujar por refrigeradores Philco y Drean con congelador superior o inferior, paneles digitales y sistemas de bajo consumo, así como por congeladores Inelro y modelos cíclicos.

Además, hay lotes de lavadoras, incluidas las Philco, así como lotes combinados de lavadoras y secadoras. Los lotes también incluyen estufas eléctricas y de gas Drean, así como microondas de varias unidades.

Asimismo, hay varios lotes de artículos para el hogar, por ejemplo, lotes mixtos con 34 unidades que incluyen pequeños electrodomésticos y accesorios para el hogar y la cocina.

Según NarvaezBid, los participantes en sus subastas tienen acceso a precios muy competitivos en comparación con los del comercio minorista tradicional. Además, los clientes pueden acceder libremente desde cualquier lugar del país, independientemente de la ubicación del activo.

Otros beneficios disponibles para los participantes en estas subastas incluyen: total transparencia y trazabilidad en cada etapa, información detallada y fotos reales de cada artículo, y la posibilidad de seguir las pujas en tiempo real y participar 100% en línea desde cualquier dispositivo

Cualquier persona, ya sea particular o empresa, puede participar gratuitamente en las subastas y completar todo el proceso en línea. También pueden programar visitas para ver los lotes o consultar las fechas de la exposición.

Para realizar una oferta, los usuarios solo tienen que registrarse en el sitio web y, una vez validada su cuenta, habilitarse para la subasta.