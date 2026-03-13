Electrodomésticos: se profundiza la crisis en el sector y cierran más comercios

El sector de electrodomésticos y electrónica atraviesa un momento complejo, marcado por la caída de las ventas, márgenes cada vez más bajos y un aumento de la morosidad crediticia. Este escenario, sumado al proceso de reconversión digital del negocio, provoca el cierre de locales de grandes cadenas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el interior del país.

El último gran emergente fue la quiebra de Garbarino, que decretó el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 para pagar a los acreedores. Los dueños de la histórica cadena, encabezados por el empresario Carlos Rosales, no lograron reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo preventivo y tampoco prosperó la etapa de cramdown, que habilitaba a terceros interesados a presentar ofertas para quedarse con la compañía.

En tanto, la cadena Frávega cerró “por la coyuntura” dos locales ubicados en Banfield y Temperley. Según indicaron desde la compañía, los cierres fueron “muy puntuales” y de sucursales que “no se adecuaban al nuevo modelo de atención”, dado que el desarrollo del modelo de pick-up requiere otro display. Agregaron que abrirán nuevas sucursales en 2026.

El sector de electrodomésticos y electrónica atraviesa un momento complejo, marcado por la caída de las ventas, márgenes cada vez más bajos y un aumento de la morosidad crediticia Getty Images/iStockphoto

A fines de marzo está previsto el cierre de la tienda de Megatone de Rosario, en Santa Fe. También cerró una en el barrio porteño de Once y otro par en el interior del país.

On City, por su parte, dejó de operar 12 sucursales. Fuentes cercanas a la empresa dijeron que desde fines del año pasado están en un proceso de readecuación de la compañía que sigue teniendo más de 200 locales. Además, según indicaron, los cierres tienen que ver con contratos de alquiler que finalizan y/o aumentan en locaciones que no son tan rentables o tienen una sucursal cerca y que el 80% del personal fue reubicado.

La situación responde a una combinación de factores: la reconversión hacia el comercio digital, la presión sobre los márgenes por la competencia de productos importados —en especial de origen chino— y el aumento del contrabando. A esto se suma el rol de jugadores online, como Mercado Libre, con elevados estándares de servicio a partir de herramientas como la compra protegida y los planes de financiación en cuotas sin interés con tarjeta propia.

Ventas de Electrodomésticos y Stock de crédito de cadenas comercializadoras

“Se puede competir con ellos, pero requiere inversiones importantes en tecnología y logística”, explicaron fuentes del sector.

La rentabilidad también se vio afectada. El CEO de una cadena de electrodomésticos con presencia nacional, que pidió reserva de su nombre, señaló que los márgenes se redujeron cerca de 50%. Según explicó, en este contexto hay compañías con estructuras financieras más sólidas y otras que arrastran deudas previas, lo que agrava el escenario.

De acuerdo con su relato, durante el año pasado muchos actores comenzaron a importar mercadería y, tras la caída del consumo registrada a partir de abril, salieron a vender esos productos a precios muy bajos. “Eso hizo que todos en el sector tuviéramos que achicar la rentabilidad para seguir vendiendo”, señaló.

También mencionó el impacto de las tasas de interés. “Entre junio y septiembre muchos tuvimos que endeudarnos o vender cheques. Además aumentó la morosidad”, agregó.

Porcentaje de morosidad de créditos de vendedores de electrodomésticos

Un relevamiento de la consultora EcoGo, elaborado sobre la base de datos del Banco Central (BCRA), muestra que la morosidad en los créditos otorgados por vendedores de electrodomésticos alcanzó en diciembre pasado un promedio del 41%. Esto implica que casi la mitad de los clientes que financiaron la compra de productos a través de comercios presentan atrasos o dificultades para cumplir con los pagos.

“La estrategia de las empresas fue conservadora y recurrió al corte del crédito tras el fuerte impacto de la suba de tasas en el financiamiento. Esta situación, sumada al incremento del endeudamiento de las familias y a la caída de los ingresos reales, frenó la rueda del crédito y derivó en un fuerte aumento de la morosidad, que superó el 40%”, explicó el director de EcoGo, Sebastián Menescaldi.

Los datos de ventas también reflejan el deterioro del sector. Según un informe de la consultora Vectorial, durante el cuarto trimestre de 2025 las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar se ubicaron un 18,6% por debajo, en términos reales, del nivel registrado en el mismo período del año anterior. En el total del año, el mercado alcanzó una facturación cercana a los $8,5 billones (a precios de diciembre de 2025), lo que representó un crecimiento del 6,9% respecto de 2024. Sin embargo, dichas ventas se ubicaron 6,4% por debajo del registro de 2023.

La contracción fue generalizada entre las distintas categorías de productos. Según el relevamiento, la llamada “línea blanca”, la “línea marrón”, la “línea gris” y los pequeños electrodomésticos registraron caídas interanuales de 10,1%, 22,1%, 26,8% y 25,2%, respectivamente, durante el último trimestre del año pasado.

La merma tampoco distinguió entre canales de venta. En ese mismo período, las ventas retrocedieron 24,4% en pequeños comercios y cadenas con tiendas físicas, 18,6% en grandes superficies comerciales y 13,2% en comercio electrónico.

Entre las explicaciones del retroceso, el informe señaló el amesetamiento del salario registrado durante 2025, que impactó de forma directa en el consumo.