Elon Musk hace historia en Wall Street y crece la expectativa por el precio de las acciones de SpaceX

Este jueves, Elon Musk hizo historia en la Bolsa al recaudar US$75.000 millones, la mayor oferta pública inicial de la historia, tal como informó Reuters. Ahora, los ojos están puestos en cómo se moverá la acción una vez que empiece a cotizar y la reacción que tendrán los mercados.

Ayer, SpaceX confirmó el dato: el precio de la oferta pública inicial se fijó en US$135 por acción, valorando la compañía en 1,77 billones de dólares. Cerca de las 13.10 de hoy, el precio de la acción se situó en los US$162,6.

El evento generó mucha expectativa; no solo por superar la mayor entrada de la historia, sino que los números hablaban de que la triplicaría. Además, tal como confirmó Reuters, elevó a su CEO al carácter de billonario, el primero de la historia.

Con esos números, la empresa alcanzó una valoración total de US$1,77 billones, superando el récord de recaudación de US$25.600 millones de la petrolera Saudi Aramco en 2019 y la valoración de US$1,7 billones del mismo grupo.

Por lo pronto, toda la atención estará puesta en cómo Wall Street recibirá esta salida, que puede sacudir a los mercados globales. En los grandes IPO suele haber una demora entre la apertura del mercado y el inicio efectivo de las operaciones, por lo que durante varias horas puede figurar como “pendiente de comenzar a cotizar”.

SpaceX incluye la línea de negocio de lanzamiento de cohetes reutilizables que factura alrededor de US$4000 millones

La firma puso a disposición de los inversores 555,5 millones de acciones a un precio de US$135 cada una. De esta cifra se dedujo que el objetivo final era recaudar el número mencionado anteriormente -US$75.000 millones-, número que la compañía hizo oficial este jueves pasado.

La apuesta por estas inversiones incluye a la empresa de IA de Musk, xAI, y a la red social X, ambas incluidas en la oferta de SpaceX, ya que el multimillonario las integró en la compaía a inicios del 2026.

Vale aclarar que el 20% de las acciones se reservaron para los inversores minoristas o particulares, según confirmó Reuters, una proporción poco común. Según Fidelity, lo habitual es un reparto de 90/10, en el que solo el 10% de las acciones de la OPV se destinan a inversores individuales.

La compañía esperó 24 años para cotizar en la Bolsa ANGELA WEISS - AFP

¿Por qué SpaceX esperó 24 años para salir al mercado?

Según la plataforma digital IOL Inversiones, SpaceX constituye un caso atípico. La compañía esperó 24 años para cotizar en la Bolsa, frente a los 6-7 años promedio que demoraron las “Magnificent Seven” (MAGS7, las siete empresas tecnológicas estadounidenses que han impulsado buena parte de las ganancias de Wall Street en los últimos años).

“No lo necesitaba: se financiaba con capital privado a valuaciones crecientes y permitía a sus empleados vender acciones mediante tender offers", explicaron de Invertir Online y agregaron: “Lo que cambió fue la IA. xAI dejó de poder financiarse con la caja de Starlink y los centros de datos que SpaceX proyecta no se sostienen solo con flujo operativo”.

Explican que la compañía incluye tres negocios: por un lado, el servicio de internet satelital Starlink, que cuenta con 10,3 millones de suscriptores y generó US$11.400 millones de ingresos en 2025. Por otro lado, se encuentra ​SpaceX, la línea de negocio que incluye el lanzamiento de cohetes reutilizables que factura alrededor de US$4000 millones, aunque pierde a nivel operativo, por el gasto en investigación y desarrollo de Starship. Por último, está el negocio de xAI, “el déficit de caja”. En este sentido, explican que “la división de inteligencia artificial tiene ingresos incipientes que se complementan con un gran gasto en desarrollo de infraestructura que superó los US$7700 millones en un solo trimestre.

“Considerando que, como mencionamos, SpaceX debutaría en el mercado ubicándose entre las compañías más valiosas del planeta, la pregunta ya no es cuánto vale SpaceX, sino cuánto se le está pidiendo valer. Entendemos que buena parte del precio se encuentra apoyado en la promesa de la IA”, concluyeron de la firma.