Empezó la cumbre del G-20 en EE.UU.: Caputo se presenta con una defensa del plan del Gobierno y se reunirá con Bessent

ASHEVILLE, Carolina del Norte.- La cumbre de dos días de altos funcionarios de Finanzas y de bancos centrales del G-20 en esta ciudad comenzó esta mañana con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que tiene previsto hacer una defensa del programa del Gobierno. También mantendrá una reunión con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

En la sala central donde se desarrolla la cumbre, Caputo está acompañado por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. El puntapié de la reunión lo dio el propio Bessent, seguido por el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

Luis Caputo y Santiago Bausili, en la cumbre del G20 en Asheville, Carolina del Norte. Gentileza

Bessent y Caputo se vieron por última vez en octubre del año pasado, en la sede del Departamento del Tesoro, en Washington, cuando ambos funcionarios sellaron el auxilio financiero norteamericano al Gobierno con un swap de monedas por US$20.000 millones, en medio de las turbulencias económicas antes de las elecciones legislativas de fin de aquel mes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en un encuentro el año pasado.

No trascendió cuándo se desarrollará el encuentro entre Caputo y Bessent, quien en el marco de la cumbre -marcada por el plan norteamericano para asfixiar financieramente a Irán- mantendrá varias reuniones bilaterales con sus pares de los países que integran el G-20.

Desde las 10.45 (hora local, las 11.45 en la Argentina), Caputo será orador principal en un panel sobre crecimiento y disertará sobre las medidas implementadas en la Argentina para generar estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento sostenido, señalaron a LA NACION desde el Ministerio de Economía. Está pautado que ese encuentro dure alrededor de una hora.

Luis Caputo y Santiago Bausili, en la cumbre del G-20 en Asheville, Carolina del Norte. Gentileza

En la cumbre de dos días -entre hoy y mañana- en esta ciudad enclavada en un valle de la cadena de los Apalaches, en el oeste de Carolina del Norte, también estará la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y es probable que pueda mantener un encuentro con Caputo. La funcionaria búlgara está presente esta mañana en la sesión inicial de la cumbre.

El ministro Luis Caputo y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, Gustavo Garello - AP

Desde el Palacio de Hacienda señalaron a LA NACION que el contacto entre ambos es permanente, y recordaron que hace poco más de un mes compartieron codo a codo la esperada visita oficial de Georgieva a la Argentina, donde en 48 horas pasó por Buenos Aires y la provincia de Neuquén, para visitar el yacimiento insignia de YPF en Vaca Muerta.

El contacto entre Caputo y Georgieva es permanente y ambos mantienen una excelente relación. Antes del último encuentro en la Argentina han sostenido diversas reuniones en Estados Unidos en las últimas visitas del ministro.

Además de Bausili, en Asheville Caputo está acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, quienes también están presentes esta mañana la sesión inicial de la cumbre.

En la sesión inicial, Caputo y Bausili quedaron sentados junto al ministro de Hacienda británico, John Healey, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

La reunión del G-20 se desarrolla en el Omni Grove Park Inn, un emblemático hotel y resort ubicado en Asheville, con vistas a las montañas de la Blue Ridge, y conocido por haber alojado a diez presidentes de Estados Unidos.

Desde el Palacio de Hacienda señalaron a LA NACION que, además, Caputo participará de diversas sesiones con representantes del G-20, como una sobre la evolución de la economía mundial en un momento de particular turbulencia a raíz del impacto de la guerra en Medio Oriente en los mercados energéticos.

El ministro de Economía también formará parte de sesiones sobre deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y fraude.

Bessent es el anfitrión del encuentro preparatorio para la cumbre de mandatarios del grupo que tendrá lugar el 14 y 15 de diciembre próximos en el complejo Trump National Doral Miami, que seguramente contará con la participación de Javier Milei.

Para Bessent, esta cumbre con sus pares del G-20 representará un importante desafío. En el encuentro de dos días buscará fortificar su estrategia de sanciones financieras sobre Irán, luego de seis meses de la guerra que estalló el 28 de febrero pasado por la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel.

“Irán se está tomando [las sanciones] muy en serio. Están reaccionando de manera cinética porque están perdiendo económicamente”, dijo Bessent esta mañana al presentarse ante los periodistas en Asheville, en referencia a la campaña de máxima presión de Estados Unidos sobre el régimen que fue llamada “Operación Paria Económico”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla durante una entrevista en Asheville, Carolina del Norte. Gerald Herbert - AP

“Su economía no tiene que colapsar. Solo tenemos que lograr que el régimen recobre el sentido común”, añadió.

El secretario del Tesoro había anunciado el lunes de la semana pasada una nueva ronda de sanciones contra el régimen de los ayatollahs, les advirtió a todos los países que hacen negocios con Teherán -con la compra de petróleo u otras transacciones- que corten esos lazos financieros o, en caso contrario, podrían enfrentar represalias por parte de La Casa Blanca. China, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía son los mayores socios comerciales del régimen.

En una entrevista con la agencia AP, el secretario del Tesoro señaló que Estados Unidos planea imponer sanciones a otro banco esta semana como parte de su ofensiva para intensificar el aislamiento económico de Irán.

“Esto será violencia financiera si tenemos que hacerlo”, expresó Bessent. “Les estamos demostrando a esas personas que sabemos quiénes son, que ellos saben quiénes son, y que esto tiene que parar”, añadió.

La presentación de Bessent en la cumbre se produce en momentos en que Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques. Las fuerzas estadounidenses atacaron una isla en el estrecho de Ormuz y la República Islámica respondió con ataques contra objetivos en los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.