Mayor desigualdad en el conurbano bonaerense

Un nuevo informe de la UCA habla de las dificultades del empleo femenino y de la carga de trabajo no remunerado

Las mujeres tienen un 40% menos de probabilidades de tener un empleo pleno de derechos que los varones, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la UCA.

Los movimientos en pos de la igualdad salarial entre varones y mujeres, la igualdad de oportunidades para acceder a puestos jerárquicos, las licencias por paternidad equivalentes para que no sea un factor distorsivo a la hora de llevar adelante un trabajo o una carrera profesional, el reparto de tareas entre quienes llevan adelante un hogar, llevan a analizar qué sucede, por qué, cuál es la salida.

En este marco, el nuevo informe técnico "Empleo y Trabajo no remunerado. Una mirada en profundidad sobre la distribución del trabajo no remunerado en el Conurbano Bonaerense 2017-2018", realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires muestra que, como se sabe, las mujeres tienen más dificultades que los varones para lograr un empleo, pero también que son vulnerables en otros aspectos de su inserción laboral. En el país, las tasas de actividad y empleo femeninas son menores que las de los varones, mientras que sus tasas de desocupación son mayores, pero en el conurbano esta problemática es aún mayor. También hay brechas generacionales ya que las mujeres de 18 a 34 años son las que presentan mayores niveles de desocupación. La brecha mayor se da en el nivel socioeconómico mas vulnerable.

No remunerado

El llamado trabajo no remunerado está en el foco de las investigaciones de prestigiosos organismos internacionales, como la Organización del Trabajo. El cuidado de los niños, de los adultos mayores y de las múltiples tareas del hogar como lavado, limpieza y cocina entre otras recae en las mujeres desde hace siglos.

"Hay mas carga de tareas domésticas intensivas para las mujeres, y lo mismo ocurre con las tareas de cuidado. Los varones en cambio tienen más participación en las compras y en las tareas de arreglo", se lee en el informe de la UCA.

"Las mujeres del conurbano bonaerense, en particular las de los sectores más vulnerables experimentan múltiples desigualdades en el acceso al mercado de trabajo y en la carga de trabajo no remunerado con particular desventaja frente a: sus pares varones, sus pares mujeres de sectores sociales medios e incluso que sus pares mujeres del conjunto del país. De allí es posible sostener que estas mujeres encuentran debilitada su autonomía económica, sus oportunidades de empleo, educación y disfrute del tiempo libre", expone.

Bienestar

Una conclusión importante es cuán medular es el trabajo remunerado en el bienestar. "Entre las mujeres del conurbano bonaerense que sólo desarrollan actividades en el mercado de trabajo remunerado (y no tienen carga de tareas de trabajo no remunerado) todos los déficits mejoran e incluso son menores a los que muestran sus pares varones de igual condición de actividad", señala la investigación.

"Si se comparan los indicadores de bienestar subjetivo de estas mujeres con los de las que sólo realizan actividades de trabajo no remunerado se verifican brechas más que significativas. Las mujeres que solo se dedican a tareas de trabajo no remunerado en el hogar tienen indicadores de déficit de malestar subjetivo que llegan a triplicar a los que muestran aquellas que sólo se ocupan en el mercado remunerado", agrega.

Cecilia Tinoboras, investigadora responsable del informe del Observatorio, comenta que "hay que tener en cuenta que la población de mujeres que solo realiza trabajo remunerado es muy reducida. Las mujeres que están ocupadas tienen doble carga de trabajo, en general". Sin embargo, "parece que se sienten menos mal que las que solo realizan tareas de mercado no remunerado. La inserción en el mercado laboral opera como alivio de las penas", sugiere. "No sabemos si es la remuneración, el reconocimiento de la sociedad o no estar en una tarea repetitiva dentro del hogar. Los datos dicen, que si salís al mercado de trabajo, te vas a sentir mejor".

Las hipótesis por las que esto sucede son varias: estar en contacto con gente diferente, poder desarrollarse en otro ámbito además del cotidiano del hogar, tener independencia económica, desarrollo personal, entre otras.

Por otro lado, "parece que las mujeres participaran menos de la actividad económica. Sin embargo, es importante reconocer que para la comunidad, las tareas domésticas, son un trabajo necesario", dice Tinobras. Algunas políticas que empiezan a estar en agenda, según la profesional, son, "primero, la generación de empleo, por supuesto. La segunda es que existan oportunidades equitativas para hombres y mujeres. También aliviar las tareas de cuidado con espacios para la primera infancia a los cuales todas puedan acceder. Lo mismo para el cuidado de los adultos mayores. Todo esto debe ir acompañado por un cambio cultural y el fin de los estereotipos en cuestiones de genero", finaliza.

Panorama en el conurbano

Mayores desigualdades entre varones y mujeres

83,2%

Tasa de actividad entre los varones

Muestra la participación de los varones en el mercado laboral; incluye

a los ocupados y a los que buscan trabajo

48,6%

Tasa de actividad entre las mujeres

Muestra la participación de las mujeres en el mercado laboral; tambié

incluye a las ocupadas

y a las que buscan trabajo

72,4%

Tasa de empleo, varones

Porcentaje de varones

que tienen empleo

37,8%

Tasa de empleo, mujeres

Porcentaje de mujeres

que están ocupadas