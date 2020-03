Chequeado: qué dijo el ministro de Economía sobre el desempleo

Fuente: Archivo - Crédito: Télam

"La desocupación en la Argentina aumentó de 6,5% en el año 2015 a 10% en el año 2019"

Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación

INSOSTENIBLE

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el 6,5% al que se refirió Martín Guzmán es un promedio de los primeros tres trimestres de 2015 que difundió el Indec, ya que el número del cuarto trimestre no está publicado. Según las cifras oficiales, en el primer trimestre de ese año el desempleo fue de 7,1%; en el segundo trimestre, de 6,6% y en el tercero, de 5,9%. El promedio es, entonces, de 6,5%. Respecto del 10% señalado para 2019, en el ministerio aclararon que se trata de un redondeo: la desocupación del tercer trimestre resultó, en realidad, de 9,7%. El dato de 2019 es correcto, pero el de 2015 no puede verificarse, porque no es considerado confiable. En su informe sobre el mercado de trabajo del segundo trimestre de 2016, el Indec señaló que no incluía "datos de trimestres anteriores dado que, conforme a la emergencia estadística" se dispuso "que las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto de 2015 deben ser consideradas con reservas".

"Los datos de desempleo de los últimos años del kirchnerismo, al parecer, tenían un ?toqueteo quirúrgico' por medio de una supuesta ?oficina matadesocupados', que transformaba a los desocupados (personas que no trabajan y buscan activamente empleo) en inactivos (personas que no trabajan pero no buscan activamente empleo)", explica Daniel Schteingart, doctor en Sociología y profesor en la Universidad Nacional de Quilmes. Si bien ello no afecta la cantidad de ocupados, sí introduciría un sesgo a favor de los inactivos e iría en desmedro de los desocupados".