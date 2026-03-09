Guerra en Medio Oriente: sube el dólar y las energéticas rescatan a la Bolsa porteña en un día turbulento para los mercados

Las principales Bolsas del mundo retroceden este lunes y el petróleo toca el valor más alto en tres años y medio, ante el temor de que la guerra en Medio Oriente se extienda más de lo previsto originalmente y genere una aceleración de la inflación a nivel global. Con los inversores huyendo de los activos de riesgo, en la Argentina el riesgo país roza los 600 puntos básicos y sube el dólar, aunque las acciones energéticas vuelven a destacarse a contramano de la tendencia global.

En las primeras negociaciones de la semana, el riesgo país escala 18 unidades y se posiciona en 593 puntos básicos (+3,13%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. El índice que elabora el JP Morgan toca el valor más alto desde mediados de diciembre del año pasado, y se alejó de los 484 puntos de finales de enero, cuando marcó la cifra más baja desde 2018.

Esta suba es consecuencia directa de la baja que presentan los bonos soberanos en dólares, ya que el indicador mide la sobretasa que tiene que pagar la deuda emergente en comparación con el Tesoro de Estados Unidos. Este lunes, los títulos Bonares caen 2,90% (AL41D) y los Globales retroceden hasta 2,14% (GD30D).

“De extenderse el conflicto, el panorama financiero podría tornarse más desafiante para la Argentina. En un contexto de mayor aversión al riesgo global, el acceso a financiamiento externo tendería a encarecerse y los flujos hacia activos locales podrían moderarse, afectando tanto a las emisiones provinciales y las corporativas como al financiamiento de proyectos, impactando sobre la sostenibilidad del esquema, que hoy se apoya en la acumulación de reservas", advirtieron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

El dólar oficial minorista, que se vende en la ventanilla del Banco Nación a $1440 Freepik

Mientras que el dólar estadounidense se fortalece a nivel global, en el plano local ese efecto se traduce en una mayor presión sobre el tipo de cambio. En ese escenario, el dólar oficial mayorista cotiza a $1420,63, equivalente a un incremento de $5,75 frente al cierre del viernes (+0,41%). Es el valor nominal más alto en un mes.

La tendencia se repite en el dólar oficial minorista, que se vende en la ventanilla del Banco Nación a $1440, unos $5 más frente al cierre previo (+0,43%). En este caso, también es la cifra más alta desde el 9 de febrero pasado.

Lo mismo sucede con los tipos de cambio financieros. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1439,81, un avance diario de $2,28 (+0,2%). Por su parte, el contado con liquidación (CCL) sube $4,32 y cotiza a $1481,70 (+0,2%).

Durante la madrugada, las Bolsas asiáticas se desplomaron 5% y el Brent se disparó 9,4% y superó los US$101 por barril, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una nueva ola de bombardeos en Irán. Esta mañana, los principales índices accionarios estadounidenses amanecen a la baja, con caídas del 1,52% para el S&P 500, que reúne a las 500 empresas más importantes que cotizan en Wall Street.

Mookie Tenembaum, sobre la guerra en Medio Oriente

Sin embargo, a contramano del resto del mundo, la Bolsa porteña sube 0,8% y cotiza en 2.646.003 unidades, equivalentes a US$1787 al ajustar por el dólar contado con liqui (+0,7%). Este efecto se debe a las alzas que presentan las compañías energéticas en el panel principal, como Transportadora de Gas del Norte (+5,9%), Transportadora de Gas del Sur (+2,4%), YPF (+1,4%) y Transener (+1,4%).

“La escalada del conflicto en Medio Oriente generó un mal clima para los mercados globales en general y para los emergentes en particular. Para la Argentina, el viento es cruzado, con la ventaja de que subieron los precios de las materias primas y la desventaja de que el dólar se apreció en el mundo y que el agravamiento de la guerra en Irán limite los flujos de capitales hacia emergentes y golpee a la economía global", explicaron los analistas de Cohen Aliados Financieros.

Producto de este doble efecto, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan dispares. Por un lado, se destacan los papeles de YPF (+3,4%), Transportadora de Gas del Sur (+3,2%) y Cresud (+3,2%). Por el otro, caen Mercado Libre (-2,3%), Globant (-2%) y Corporación América (-1,5%).