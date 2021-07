Empresarios defendieron la propiedad privada y dijeron que el Gobierno “tomó medidas equivocadas”

El presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Gonzalo Tanoira, se refirió hoy a los “ingredientes” necesarios para reformar el capitalismo en la Argentina -entre los que destacó la defensa de la propiedad privada- y dijo que, si bien el Gobierno ha tenido que enfrentar situaciones inusitadamente difíciles por la pandemia de Covid-19, en muchas ocasiones ha tomado “decisiones equivocadas”.

“ACDE ha intentado durante todo este año alzar la voz cada vez que lo consideró necesario, para que nuestro país siguiera una senda hacia el desarrollo y pudiera reducir la pobreza. Reconocemos que el Gobierno ha tenido que enfrentar situaciones inusitadamente difíciles, que no estaban en los planes de nadie. Pero también nos damos cuenta, y así lo hemos expresado, que en muchas ocasiones se han tomado decisiones equivocadas, que nos alejan cada vez más de una posible recuperación”, afirmó en el cierre del XXIV Encuentro Anual de la organización.

Sin embargo, dijo que está convencido de que como dirigentes deben seguir proponiendo “caminos constructivos para salir adelante”. En este sentido, el también vicepresidente de San Miguel Global, citó una especie de lista de ingredientes que permitirían repensar el capitalismo en la Argentina. El primero sería la libertad.

“No hay sistema económico que prospere que no ponga a la libertad del ser humano como la primera premisa ineludible. Libertad para elegir cómo vivir la vida, sin tener un estado omnipresente que restrinja nuestras acciones”, opinó.

En segundo lugar, citó a la democracia, que es “la única forma de gobierno viable que ha encontrado la humanidad” y luego al cuidado del medio ambiente. “Otro ingrediente esencial es la defensa de la propiedad privada. No podemos crear un estado de derecho que no asegure los frutos de su trabajo a los habitantes de una nación. Mantener y fomentar el espíritu emprendedor de la población con la consiguiente generación de riqueza es clave. Crear valor y riqueza no son malas palabras, debería ser promovido y alentado para el bien de la sociedad”, continuó.

En quinto lugar, dijo que la apertura al mundo para fomentar la innovación y el desarrollo es también uno de los pilares ineludibles, seguido de un sistema de impuestos justo y equitativo.

“Tenemos mucho para acordar allí, manteniendo la perspectiva de que la Argentina ya tiene una de las cargas impositivas más altas del mundo. Pero, aquí, ambos lados deben hacer sacrificios. ¿Cómo se distribuyen los beneficios del progreso? ¿Cuánto se retribuye al capital y cuánto al trabajo? Son preguntas que desde las empresas tenemos que estar dispuestos a debatir, siempre intentando que esto no atente en contra del espíritu innovador y la vocación de invertir de la población”, apuntó.

Luego habló de un Estado ágil y eficiente, de la solidaridad como otro de los pilares, del espíritu de perdón, de la necesidad de una justicia independiente y una cuota de paciencia.

“Como nos dijo el Santo Padre ayer en la apertura de nuestro encuentro anual, el capitalismo según el mensaje de Cristo está resumido en el Evangelio. Más precisamente en Mateo 25, que narra la parábola en la que un señor premia a sus siervos en la medida en que estos hayan invertido bien sus ahorros para producir riqueza, y castiga a aquel que los entierra para esconderlos”, cerró.

LA NACION