En educación, la diversidad estudiantil agrega valor

Es fácil armar un modelo donde los alumnos sólo aprenden de los profesores y la cantidad que aprenden es proporcional al coeficiente intelectual que tenían al comienzo de las clases. En dicho modelo la “discriminación positiva”, elegante denominación del hecho de que si determinada proporción de los alumnos tiene que ser pelada, bizca o hincha de Vélez, muy probablemente un melenudo no podrá ingresar a la universidad, porque la vacante será ocupada por el mejor pelado, cuyo coeficiente intelectual es inferior al referido melenudo. Esto es lo que los economistas denominamos regla distorsiva, que atenta contra la eficiencia.

La realidad es bien diferente. Me consta, como profesor, que los alumnos aprenden más de sus compañeros, que de nosotros. Y agrego que cuánto y qué se aprende de los compañeros depende de la diversidad del alumnado. Porque aprender no sólo quiere decir saber lo que dijeron Adam Smith, David Ricardo y Thomas Robert Malthus, sino integrar conocimientos y vivencias, en pos del desarrollo personal de los alumnos. Por consiguiente, la diversidad geográfica, de estamento económico y social, religión, etc., constituye una externalidad positiva, de manera que la uniformidad resultante de eliminar la “discriminación positiva” en modo alguno contribuye a la eficiencia.

¿Qué diferencia existe entre la discriminación política aplicada a la educación y la denominada “ley de góndolas”, sobre la base de la cual los supermercados, junto a la marca de gaseosa preferida por la población, tienen que destinar espacio a otras marcas producidas por oferentes normales, las economías regionales, la economía popular, etc.? En otros términos, ¿se puede estar a favor de cierta discriminación positiva en educación, y en contra de la ley de góndolas?

No sólo se puede, sino que se debe. Lo cual tiene que ver con el hecho de que, mientras en el plano educativo cada alumno se enriquece con las características de sus compañeros, no se ve en qué sentido la marca de gaseosa preferida por la población se enriquece por la proximidad en las góndolas de las otras marcas de gaseosas.

Todo el análisis precedente es cualitativo. ¿Cuál es el nivel óptimo de discriminación positiva que debe existir en educación? Se trata de una cuestión empírica, donde seguramente los excesos para un lado y para el otro difícilmente constituyan lo mejor de lo posible.

