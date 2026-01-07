En materia de economía local, la ausencia de noticia, hoy, es la mejor noticia

Desde el sábado pasado, entendiblemente, el tema Venezuela domina en los medios de comunicación, y no solo en la Argentina. A propósito: cuando alguien me pide opinión sobre la decisión de Estados Unidos de “mudar” el domicilio de Nicolás Maduro de Caracas a una cárcel de Nueva York, le contesto: ¿por qué no se lo preguntás a los millones de venezolanos que migraron y al resto que sigue viviendo en su territorio?

En los medios de comunicación de la Argentina, Venezuela no desplazó cuestiones económicas, sino el caso protagonizado por Claudio Fabián “Chiqui” Tapia. ¿Por qué? Porque en el arranque de 2026 las noticias económicas son básicamente un par de estrenos: el criterio con el cual se modifica la banda cambiaria y la actualización de la estructura de ponderaciones, con las cual el Indec computará el índice de precios al consumidor.

Ninguna de estas dos noticias constituye una sorpresa, y por consiguiente no cabe esperar una modificación en las decisiones del sector privado.

En cuanto a la primera, hay que notar que no se modificó el régimen cambiario, que sigue en flotación, sino los extremos de la banda cambiaria, que se moverán en línea con la tasa de inflación.

En cuanto a la segunda noticia, los cambios resultantes de la aparición y desaparición de bienes, así como la aparición y desaparición de canales de comercialización, junto a las modificaciones en la distribución de los gastos totales según las pruebas realizadas, modifican la estimación de la tasa de inflación mensual entre 1 y 2... ¡decimas de punto porcentual! Es decir, nada. La modernización de la canasta cada 10 años es una práctica en todo el mundo; que la diferencia entre ambas estimaciones sea pequeña se comprobó recién cuando se computó la nueva canasta.

¿Quiere decir que no hay problemas económicos? No, quiere decir que la perentoriedad salió de la realidad, y por ende de la tapa de los diarios. Fueron aprobados el presupuesto nacional para 2026 y la ley de inocencia fiscal; el próximo paso es la reforma laboral. Marco macroeconómico menos turbulento que facilitar la lucha por la vida a cargo de cada uno de nosotros.

Este 2026 promete. Por una parte, que tampoco nos vamos a aburrir; por la otra, que se jugará el Mundial de Fútbol. Ideal para ver buenos partidos, escuchar todo tipo de tonterías y utilizar el evento para enseñar en las escuelas historia, geografía, economía, historia, etcétera.