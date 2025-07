En medio de la tensión, el Gobierno sumó una nueva compra de dólares

En medio de la tensión cambiaria de las últimas semanas, el Gobierno confirmó que en los últimos días habría comprado, por lo menos, otros US$500 millones a través de su nueva estrategia destinada a acumular reservas con compras directamente del Tesoro Nacional.

“Compramos bastante estos tres días”, contaron a LA NACION desde el Palacio de Hacienda y hablaron de un monto de alrededor de US$500 millones, aunque se negaron a informar la precisión de la operación.

“Absorción de pesos y acumulación de reservas en USD con los $ que tiene el Tesoro en la cuenta del BCRA”, escribió el director del Banco Central (BCRA) en su cuenta de X citando un artículo de Bloomberg Línea que mencionaba una nueva compra de US$500 millones.

Absorción de pesos y acumulación de reservas en USD con los $ que tiene el Tesoro en la cuenta del BCRA. https://t.co/kamVqtpA89 — Federico Furiase (@FedericoFuriase) July 16, 2025

El 7 de julio pasado, había confirmado sus últimas compras a través de este mecanismo. En Economía prevén que la comunicación oficial de la medida sea la suba de los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA. Por eso, la comunicación sobre estas operaciones es precaria. Entonces, se estimaba que el BCRA ya había acumulado unos US$500 millones.

El 27 de junio, en tanto, el Palacio de Hacienda había comprado por primera vez US$200 millones. Lo había ratificado el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X. La novedad había llegado luego de un giro desde el equipo económico, que en un primer momento había decidido no intervenir con el BCRA dentro de la banda de flotación establecida en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que luego aclaro que el Tesoro sí podría, en algunas situaciones, adquirir bloques importantes de divisas ofrecidos.

“El Banco Central sólo puede comprar dólares en el piso de la banda, pero eso no quiere decir que no se puedan acumular reservas, por ejemplo, vía el Tesoro Nacional”, señaló Caputo en un programa de streaming a mediados de junio. “Si el que compra es el BCRA estaría emitiendo pesos, aunque sería diferente si lo hace en el piso de la banda porque responde a una demanda genuina del dinero”. Además, el ministro dijo que “si el Tesoro hace esto mismo, lo estaría haciendo con superávit propio, entonces esto no implica nueva creación de dinero”.

Entonces, el ministro de Economía, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, salieron a aclarar que sumarían estrategias para reforzar las divisas. Principalmente, se esperaba que compraran US$1000 millones por mes con emisión de deuda en dólares, pero a pagar en pesos (Bonte30) y con un nuevo Repo por US$2000 millones que ya lanzaron.

La confirmación de la compra se dio en momentos en que el inicio de mes, las vacaciones de invierno y el medio aguinaldo metieron presión a la cotización del dólar, que comenzó a moverse por la parte media-superior de la banda de flotación sellada con el FMI. Además, la misma compra de dólares por fuera del mercado de cambios, para algunos analistas, restringe oferta. La compra de dólares del Tesoro se hace a través de acuerdos de bloques entre privados.

Sin embargo, el ruido más importante fue generado por el desarme de las LEFI, que provocó una emisión de $28 billones. Esto comprimió las tasas de interés en cauciones y en toda la curva de deuda en pesos.

Para eso, el Gobierno salió a intervenir en futuros, sacó del armario la tasa de referencia que ofrecen los pases para los bancos e hizo una licitación extraordinaria que sacó $5 billones del mercado a tasas más altas ( van del 40,91% al 47,81% nominal anual (2,90% a 3,31% mensual) por colocaciones que van de una quincena a tres meses) de las que pagaba el oficialismo por las LEFI. Sin embargo, tales jugadas provocaron que el dólar, por el momento, se desinflara.

Vale recordar que la semana pasada el gobierno de Javier Milei hizo el pago de unos US$4200 millones a bonistas privados.

“Comprar en el mercado de cambios no es la única manera que tiene el BCRA/Tesoro de comprar reservas. Lo puede hacer vía repos, Bontes, Block Trades, venta de activos (y algunas de estas alternativas ya han sido utilizadas) comprando US$4000 millones aproximadamente en el último mes sin afectar el mercado de cambios”, escribió el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el 27 de junio pasado.