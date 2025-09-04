En medio de la turbulencia cambiaria, el Gobierno ratificó el esquema de bandas

Pese a las turbulencias desatadas esta semana y a la decisión oficial de intervenir en el mercado para contener el alza del dólar, en el Gobierno ratifican el esquema de bandas cambiarias y se muestran conformes con la cotización actual de la moneda estadounidense.

Lo dejó bien claro hoy José Luis Daza, secretario de Política Económica, durante su exposición en el evento “Switchear, Foro Iberoamericano de Jóvenes Empresarios 2025″, que se llevó a cabo en La Rural y convocó a empresarios y emprendedores. “Estoy muy cómodo con el esquema de bandas y muy conforme con el precio del dólar”, remarcó el funcionario.

Además, sin hacer referencia alguna al giro que tuvo el Gobierno el martes pasado al decidir intervenir en el mercado, enfatizó: “Los problemas del país no tienen nada que ver con la política monetaria actual, sino que son producto de 75 años de fracasos económicos”.

No fueron la únicas definiciones que dejó en su poco más de media hora de disertación. También hizo mención a que, a diferencia de lo que sucedió en anteriores gobiernos, las variaciones del tipo de cambio durante esta gestión no se trasladan a precios.

Y, siguiendo con el tema precios, mencionó que, si bien todavía hay argentinos que hacen tours de compras en el exterior porque allí consiguen productos más baratos debido al tipo de cambio favorable, los precios de la Argentina han comenzado a converger con los de los países vecinos. “Falta mucho todavía, pero ya empezamos el camino de emparejamiento”, señaló Daza.

Luego de enumerar una serie de logros de la actual administración, como “la baja de la inflación”, “haber sacado de la pobreza a 11 millones de personas” y “el superávit fiscal”, el economista hizo su única alusión a las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires. “Es necesario que se ratifique con los votos el cambio histórico que está haciendo este Gobierno. Será clave para dejar atrás un sistema que fracasó”, dijo.

La endémica falta de dólares en el país, según la opinión de Daza, se debe a que “la Argentina está cerrada al mundo”. Y agregó: “Nosotros venimos a cambiar eso; porque todas las economías que han tenido crecimiento y desarrollo son aquellas que están abiertas al comercio internacional”.

En su visión optimista del futuro del país, afirmó que un eje fundamental serán las exportaciones de energía y minería, que, claro está, acompañarán a complejos como el agro, que ya aportan muchas divisas. “En 2018, esos dos sectores no tenían superávit en su balanza comercial, actualmente ya tienen un resultado positivo de US$15.000 millones, y para 2033, esa cifra llegará a US$64.000 millones”, subrayó.

Más allá de esto, opinó que se necesita mucha más inversión privada. “¿Cómo puede ser que Chile, un país mucho más chico que la Argentina reciba más capitales que aquí“, se preguntó. Y añadió: ”Esto es otra cosa que vamos a modificar. El presidente [Javier] Milei ya inició esta gesta épica de cambiar la dirección del país, no hay otro caso así en el mundo”.

Su mensaje final superó en optimismo a varios de los pasajes previos de su presentación, en la que dejó claro que ratifica cada punto de la política económica libertaria. “La Argentina será el país que más crecerá en los próximos 30 años”, concluyó.