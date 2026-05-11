Vista aceleró sus objetivos de producción y anunció inversiones récord en Vaca Muerta

Vista Energy, la petrolera que fundó y preside Miguel Galuccio, anunció que adelantará dos años sus metas de producción y elevó su plan de inversiones para el período 2026-2028. La decisión responde a una combinación de factores que convergieron en poco tiempo: la adquisición de los activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta, el precio internacional del petróleo por encima de los US$100 el barril Brent y la decisión del Gobierno de ampliar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a proyectos de producción petrolera (upstream).

La compañía, que en ocho años pasó de ser un startup petrolero a convertirse en el segundo productor más importante del país, acaba de incorporar los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro —que Equinor decidió dejar— y con eso sumó 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente a su producción. El resultado: Vista supera ahora los 160.000 barriles y consolida también su posición como el mayor exportador de crudo de la Argentina. Actualmente exporta el 70% de su producción (112.000 barriles).

Vista Energy superó los 160.000 barriles diarios tras incorporar los bloques que Equinor tenía en Vaca Muerta; la compañía proyecta llegar a 208.000 en 2028 y a 250.000 en 2030

“La reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta. Esta nueva fase, además, profundiza nuestro posicionamiento como una plataforma de crecimiento de largo plazo, y acompaña el protagonismo que está teniendo la Argentina en el mapa energético global”, dijo Galuccio en un comunicado.

El salto en producción viene acompañado de un incremento sustancial en las proyecciones financieras. Vista estima un Ebitda ajustado de US$3000 millones para 2026, un 58% por encima de los US$1900 millones que había proyectado en noviembre del año pasado antes los inverores. Para este año, la empresa elevó su presupuesto de inversiones a US$1800 millones, un 12,5% más que lo anunciado a fin de 2025.

El horizonte de mediano plazo también fue revisado al alza. Vista proyecta invertir US$5600 millones entre 2026 y 2028 —un 17% más que la proyección anterior— con el objetivo de alcanzar una producción de 208.000 barriles diarios en 2028. Esa cifra representa un incremento del 16% respecto de la meta que había comunicado hace apenas seis meses. A la fecha, la empresa lleva invertidos más de US$6500 millones en la Argentina.

Galuccio anunció un plan de inversiones de US$5600 millones para 2026-2028 y proyecciones de free cash flow que casi duplican las estimaciones de noviembre pasado

La mejora en la generación de caja es quizás el número más llamativo del nuevo plan. Vista estima acumular un flujo de caja libre de US$2800 millones entre 2026 y 2028, un 87% más que los US$1500 millones proyectados en noviembre. Con esa caja, la compañía planea reducir su deuda financiera y bajar el índice de apalancamiento neto a 1x veces a antes de que termine 2026, dos años antes de lo que se había propuesto originalmente.

Un incentivo que llegó a tiempo

El contexto regulatorio también jugó a favor. A través del decreto 105/2026, el Gobierno amplió y prorrogó hasta julio de 2027 el RIGI, a inicios de febrero, antes que arranque la guerra de Medio Oriente. Entre las ampliaciones, incorporó expresamente la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos. Para proyectos en Vaca Muerta y otras cuencas no marítimas, el monto mínimo de inversión requerido es de US$600 millones.

Tras la compra de los activos de Equinor, Vista se convirtió también en el mayor exportador de crudo del país; la compañía planea reducir su apalancamiento neto a 1,0x antes de que termine 2026, dos años antes de lo previsto

La extensión del régimen fue celebrada por el sector como una señal de previsibilidad. Para una empresa como Vista, que ya lleva más de US$6500 millones comprometidos en el país, la ampliación del RIGI al upstream despeja un conjunto de incentivos fiscales y cambiarios que reducen la incertidumbre sobre la rentabilidad futura de los proyectos.

La visión de largo plazo también fue actualizada. Vista proyecta alcanzar una producción de 250.000 barriles diarios hacia 2030 —un 25% más que los 200.000 que contemplaba el plan anterior— y generar una caja de flujo libre recurrente de US$2000 millones por año en ese horizonte, un 33% por encima de la proyección previa. La empresa atribuye esa mejora a los mayores niveles de producción esperados y a la consolidación de eficiencias operativas en sus bloques de Vaca Muerta.

El movimiento de Equinor —que decidió reducir su exposición en la Argentina para reasignar capital a otras geografías— le abrió a Vista una ventana que la compañía aprovechó con rapidez. Bandurria Sur y Bajo del Toro son bloques con producción en marcha y curva de desarrollo ya iniciada, lo que permite a Vista acelerar el crecimiento sin los tiempos que requeriría un área virgen. En ese sentido, la adquisición no solo suma barriles: también compra tiempo.