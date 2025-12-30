En solo cuatro meses de 2026, la suba del agua superará a los aumentos de este año

Luego de aplicar durante todo 2025 un tope de aumento del 1% mensual para acompañar el proceso de desinflación impulsado por el Ministerio de Economía, la empresa estatal AySA, que presta el servicio de agua y cloacas, aplicará subas del 17% mensual durante los próximos cuatro meses con el objetivo de compensar el atraso tarifario acumulado.

En este año electoral, las boletas de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron menos de 13%, mientras que la inflación anual rondó el 31%. El mismo criterio se aplicó a las tarifas de gas y electricidad, que en el AMBA subieron en promedio 28% y 19%, respectivamente, también por debajo de la inflación, tras los fuertes incrementos registrados en 2024.

Según AySA, el atraso tarifario acumulado alcanzó el 21,05% a diciembre de 2025. “Ese desfasaje implicó una reducción de ingresos estimada en más de $95.000 millones acumulados a noviembre y el diferimiento de gastos e inversiones”, explicó la compañía estatal, que podría ser privatizada el año próximo.

“Junto con la desaceleración inflacionaria, el Gobierno decidió postergar la actualización tarifaria para profundizar el proceso de eficientización de la empresa, que redujo gastos operativos y optimizó recursos. AySA sostuvo este esquema de actualización limitada, absorbiendo el impacto mediante importantes esfuerzos de eficiencia”, señaló la empresa en u comunicado, que reconoció la “limitación excepcional” impuesta por el tope del 1% mensual.

La situación contrasta con lo ocurrido en 2024, cuando las tarifas del servicio de agua aumentaron en promedio 317%, muy por encima de la inflación de ese año, que fue del 118%.

Ahora, sin embargo, “para mantener el equilibrio económico-financiero, garantizar la continuidad del servicio y la inversión en infraestructura”, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó aumentos para los próximos meses que se ubican por encima de la fórmula polinómica de actualización mensual vigente.

A partir de mayo, las tarifas volverán a ajustarse según la fórmula establecida en 2024, que toma como referencia el Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“El nuevo esquema tarifario no es retroactivo y permitirá reducir el atraso tarifario de manera gradual. Además, la empresa absorberá parte del desfasaje restante en 2026 mediante un mayor control del gasto y mejoras operativas, minimizando el impacto en las facturas”, dijo AySA.

En el AMBA, la tarifa promedio sin subsidios es de $32.435, según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet. En relación con diciembre de 2023, el aumento acumulado alcanza el 386%.

“Durante el primer trimestre de 2026, AySA presentará un informe económico-financiero para definir la continuidad del proceso de convergencia tarifaria”, anticipó la compañía.

El programa de Tarifa Social, en tanto, continuará vigente para “neutralizar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables”. Además, se mantendrá el descuento del 15% para las zonas de menor ingreso, que alcanza al 48% de los usuarios residenciales, tanto a quienes cuentan con uno como con dos servicios.