Encuesta empresarial de IDEA: sorprendente mejora en las expectativas para el año próximo

Como hace tiempo no ocurría, los empresarios argentinos creen que habrá una sustancial mejora de la situación económica en 2024, independientemente de quién sea el próximo presidente. La mejora tan pronunciada de las expectativas no había ocurrido ni siquiera luego de la pandemia, según se desprende de la encuesta anual que realiza el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

La cámara empresarial realizó su tradicional encuesta de expectativas en la primera quincena de junio, antes de que se confirmaran los precandidatos presidenciales. “Nos sorprendió la mejora tan pronunciada de expectativa para los próximos 12 meses”, dijo Daniel González, director ejecutivo de IDEA, al presentar los resultados, acompañado de Santiago Bulat, el economista jefe de la cámara empresarial.

Según la encuesta, el 91% de las empresas está en una situación económica peor que la del año pasado. El 66% dice estar “mucho peor”. Sin embargo, el 48% considera que el año próximo va a estar mejor, mientras que el 16% espera estar igual.

Lo curioso es que solo el 36% de los empresarios considera que el año próximo estará peor, pese a que la misma encuesta refleja también que el sector privado espera un salto brusco del tipo de cambio oficial, una mayor aceleración inflacionaria y una nueva caída del PBI en 2024.

“El 73% de las empresas cree que el dólar aumentará significativamente el año próximo, mientras que el 26% cree que lo hará moderadamente. Con respecto a la inflación, el 40% considera que aumentará significativamente y el 32%, de manera moderada. Hay un consenso de que habrá un ajuste tarifario y que el aumento del tipo de cambio tendrá un impacto en los precios. En relación con la tasa de interés, no se espera un aumento significativo, pero sí moderado. Por otro lado, se espera que el PBI tenga una caída menor a la de este año, pero cercana al 0,6%”, detalló Bulat.

Otra situación curiosa es que, si bien se espera un repunte de las ventas y de las exportaciones, esa mejora no se verá traducida en mayores inversiones o más creación de puestos de trabajo. “Las empresas creen que el próximo año va a ser mejor, que van a exportar más y vender más, y que la rentabilidad no va a empeorar. Sin embargo, todavía no es suficiente para tomar decisiones de inversiones o de toma de empleo. Eso significa que creen que 2024 va a ser mejor, pero todavía quieren verlo”, analizó González.

Bulat agregó que, al tratarse de decisiones de largo plazo, se necesita todavía mayor certidumbre. De hecho, según el estudio, por octavo año seguido, la economía se comportó por debajo de las expectativas iniciales de los empresarios.

Cuando se les preguntó a los empresarios cuáles deberían ser las prioridades para el Gobierno de acá al fin del mandato, respondieron en el siguiente orden: contener la inflación, reducir la brecha cambiaria, elaborar y comunicar un plan claro para el resto del año, mostrar que la calidad institucional es prioridad, iniciar un diálogo con otros sectores políticos, seguir gobernando sin pensar en las elecciones e incentivar el consumo interno.

En cambio, cuando se preguntó cuáles deberían ser las prioridades inmediatas del gobierno que asuma en diciembre de 2023, independientemente del signo político, dijeron: disminuir el déficit fiscal, bajar el porcentaje de inflación mensual , impulsar sectores estratégicos, eliminar la brecha cambiaria, frenar la pérdida de reservas del Banco Central y potenciar acuerdos de libre comercio.

“Los empresarios creen que la principal prioridad del próximo gobierno es atacar el déficit fiscal y lo segundo es la inflación. Muchos asumen que la inflación es consecuencia del déficit estructural de la Argentina”, dijo González.

Por último, cuando se les preguntó con qué palabra definen su actitud frente a las próximas elecciones generales, eligieron en este orden: incertidumbre, esperanza, expectativa, optimismo, cambio y preocupación.