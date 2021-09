Energía: presentaron el proyecto de ley de hidrocarburos y hay críticas empresarias

El presidente Alberto Fernández presentó hoy el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que será enviado esta semana al Congreso. Con la iniciativa, el Gobierno busca ofrecer un esquema de previsibilidad para el sector del petróleo y gas por los próximos 20 años, garantizar el abastecimiento interno y aumentar las exportaciones.

Según dijo el secretario de Energía, Darío Martínez, quien encabezó el acto en el Museo del Bicentenario junto a Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán –antes de que los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner empezaran a presentar sus renuncias– el proyecto apunta a volver a dar certeza y reglas claras, entre otros puntos, mediante la estabilidad tributaria a 20 años. Es decir que, por ese lapso, se mantendrían los incentivos o tratamientos diferenciales tributarios, arancelarios y cambiarios.

Por otro lado, para el petróleo habrá un régimen general de exportaciones garantizadas del 20 al 50% de la producción incremental de cada empresa. El porcentaje final dependerá del crecimiento de la producción total nacional, la participación de cada empresa en la cobertura del mercado interno, la reversión del declino de la producción convencional de cada compañía, el incremento de su propia producción y la proporción de pozos inactivos puestos a producir contratando pequeñas empresas regionales.

En cuanto a las divisas obtenidas, el 50% de la exportación será de libre disponibilidad y podrá escalar según la participación de cada empresa en la cobertura del mercado interno y la proporción de pozos inactivos puestos a producir contratando pequeñas empresas regionales.

Para el gas, Martínez anunció que se institucionaliza el Plan Gas.Ar por 20 años y que habrá un régimen para proyectos especiales con participación directa de las provincias en su aprobación.

Por último, las iniciativas que cuenten con un plan de sustentabilidad energética aprobado podrán incrementar en hasta un 10% los incentivos y habrá un fondo para otorgar becas de grado con perspectiva de género para carreras vinculadas con la actividad y reducción de aportes patronales para las empresas que incorporen la perspectiva de género en la composición de sus planteles.

Consultada por LA NACION una empresa del sector volvió a decir en off the record que el proyecto tiene “gusto a poco”. Las principales críticas son que la exportación en firme del 20% es un número bajo y que la línea base no está bien calculada.

“Al tomar como base la producción de los últimos doce meses hasta abril de 2021 se castiga a las empresas que invirtieron desde la segunda mitad de 2020, en plena pandemia, para incrementar su producción”, explicaron, y agregaron que la ley “no es negativa”, pero que “se perdió la chance de hacer algo realmente importante”.

“Nadie va sacar plata, ni va poner más por esto. Ni acelerar, ni frenar inversiones”, anticiparon.

Sin embargo, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, –presente en el evento– destacó que haya iniciativas que den certidumbre y tengan una visión de conjunto entre el Gobierno, el sector privado y los trabajadores.

“Esta conjunción es una buena señal, un buen punto de partida”, afirmó y dijo que fue convocado por el Presidente a dialogar la semana próxima después del faltazo del mandatario al acto que organizó la entidad por el Día de la Industria.

Otro de los que estuvieron en el Museo del Bicentenario fue Pablo González, presidente de YPF, quien hizo hincapié en algunos aspectos positivos del proyecto de ley.

“YPF tiene la obligación por ley de generar autoabastecimiento y no exporta. El resto de las compañías van a poder exportar y una de las bases de esta ley es poder lograr eso. Por un lado, el autoabastecimiento del que estamos cerca en petróleo –no en gas– y, si se genera un incremental que no distorsione el mercado, se va a poder exportar”, apuntó.

Tarifas y salarios

Consultado por la prensa al finalizar el encuentro, Martínez también se refirió al futuro de las tarifas y dijo que, si bien no es bueno que sigan congeladas, no pueden evolucionar más que el salario.

“Si hubiéramos continuado con los aumentos del gobierno anterior hubieran sido tremendos para el bolsillo de los argentinos. Ese no era el camino de ninguna manera y fue una decisión del Presidente y la vicepresidenta ir a un esquema de incrementos que no pasen de un dígito. Eso fue este año, ahora nos sentaremos a analizar para adelante, pero entendemos que tiene que ser una tarifa que la pueda pagar el pueblo. De ninguna manera puede evolucionar por encima de los salarios. Ahora, seguir con la tarifa congelada tampoco es bueno, pero nunca puede evolucionar más que el salario”, cerró.