Era el jefe de la oficina argentina: Milei celebró un elogio del CEO mundial del JP Morgan, pero no era real

En el marco de su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei reposteó hoy en su cuenta de la red social X una cita atribuida al CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, según la cual la Argentina alcanzaría el grado de inversión si el mandatario fuera reelegido el año próximo. Sin embargo, la declaración no fue de Dimon, sino de Facundo Gómez Minujín, CEO de JPMorgan para el Cono Sur.

“SACALA DEL ÁNGULO KUKITA...MAGA!”, escribió Milei junto al posteo de un usuario identificado como “In Milei We Trust”, que afirmaba: “Argentina alcanzará el estatus de grado de inversión si Milei es reelecto”, dijo Jamie Dimon, CEO de JPMorgan.

La publicación estaba acompañada por una imagen de Dimon que simulaba ser un posteo de una agencia de noticias. También fue compartida por funcionarios como Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia.

SACALA DEL ÁNGULO KUKITA...

MAGA! https://t.co/ROteTOjoDp — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2026

Sin embargo, según pudo reconstruir LA NACION, la frase fue pronunciada por Gómez Minujín en una entrevista con Bloomberg Línea. “Creo que si gana Milei, durante el siguiente mandato seguro que es investment grade”, sostuvo el ejecutivo en una entrevista para el programa La Estrategia del Día Argentina, antes de viajar a Nueva York para participar del Paraguay Investment Forum.

Consultado sobre si cuatro años serían suficientes para acumular las mejoras de calificación necesarias, Gómez Minujín respondió: “Yo creo que sí”.

El grado de inversión (investment grade) es una calificación que indica un riesgo relativamente bajo de incumplimiento de la deuda soberana. Para alcanzar ese estatus, un país debe obtener una calificación de BBB- o superior por parte de las principales agencias calificadoras de riesgo.

Actualmente, la Argentina se encuentra por debajo de ese nivel. Un eventual regreso al grado de inversión podría ampliar la base de inversores interesados en los bonos argentinos, entre ellos determinados fondos pasivos globales, aseguradoras y fondos de pensiones que tienen restricciones para invertir en activos que no alcanzan determinadas calificaciones.

Las declaraciones de Gómez Minujín se conocen mientras el riesgo país argentino volvió a subir y se ubicó hoy en 557 puntos. Entre los factores señalados por analistas aparecen un escenario político marcado por la proximidad de las elecciones, datos débiles de actividad y el aumento de las tasas de interés dispuesto por la Reserva Federal de Estados Unidos.

La agenda de Milei en Estados Unidos

Milei se encuentra en Nueva York en el marco de una nueva gira por Estados Unidos y de su participación en la 81a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El martes, tras arribar al aeropuerto John F. Kennedy, el Presidente participó del denominado “Escudo de las Américas”, brindó una disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y recibió el premio “Ohev Yisrael”. Además, mantuvo encuentros con Roberto Salinas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el economista Xavier Sala i Martín.

Este miércoles, Milei intervino en el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por la tarde, participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

También tiene prevista una reunión con empresarios socios de Americas Society/Council of the Americas, de la que participarán su presidenta y CEO, Susan Segal, y entre 12 y 15 empresarios. Por la noche, se reunirá con el rabino Simón Jacobson.

El jueves, Milei disertará en el Economic Club of New York durante un máximo de 30 minutos y responderá preguntas del editor global de Bloomberg, John Micklethwait. Más tarde, mantendrá una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y participará de un encuentro de líderes latinoamericanos con el mandatario israelí.

Por la noche está previsto su regreso a Buenos Aires, adonde arribaría el viernes por la mañana.