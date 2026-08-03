Es experta en temas de seguridad social y avisa: “Se habla de empezar a valorar cada aporte para la jubilación y existan prestaciones proporcionales”

En una entrevista exclusiva para LA NACION, Silvia Stang, editora de Economía del medio, explicó que el esquema actual presenta fallas estructurales profundas. En este escenario, la especialista señaló: “Se habla de empezar a valorar cada aporte para la jubilación y existan prestaciones proporcionales” a la cantidad de años efectivamente contribuidos, especialmente para aquellos que no alcanzan el requisito de los 30 años de aportes exigidos por el sistema general de Anses.

Según la especialista, la realidad indica que la jubilación estatal, por sí sola, resulta insuficiente para mantener el estándar de vida previo al retiro y detalló que el cálculo actual se compone de una prestación básica universal, sumada a un proporcional según el promedio salarial de los últimos 120 meses. “Eso en el caso de alguien que está asalariado”, destacó Stang.

Cómo construir una jubilación digna sin magia ni milagros

Para explicar el sistema de jubilación en el país, sostuvo: “Hay algunas opciones en realidad porque recordemos que en la Argentina rigen muchos sistemas públicos. Previsionales, pero hay uno que es el principal, el que más conocemos y al que aportamos casi todos, que es el Sistema General del ANSES”.

“Es el que requiere tener 60 años en el caso de las mujeres para jubilarse y 65 en el caso de los varones. Hay otros sistemas, pero son muy específicos”, sumó.

Anses.

Al ser consultada por el porcentaje de aporte al sistema previsional, la especialista sostuvo: “El descuento es el 11% del salario, porque de los descuentos que tenemos está ese 11% y después hay un 3% para el sistema de salud, para la obra social, que a veces se deriva a la prepaga, y un 3% que financia el PAMI.

“El empleador también hace su contribución, o sea que es más grande, digamos, la contribución que se hace al sistema previsional”, agregó.

La informalidad laboral

En cuanto a la informalidad laboral en la Argentina, en los últimos informes, la especialista sostuvo que fue un gran problema y que debido a ello, dio origen a las moratorias. “Hoy 7 de cada 10 jubilados del sistema Anses tuvieron moratoria. Y el problema sigue ahí, sigue latente”.

En la misma línea agregó: “Se habla mucho de la necesidad de empezar a valorar cada aporte, que quien hizo 5 años, 10, 15 años de aportes pero no llegó a los 30, que el mismo sistema contributivo les valore esa contribución que hicieron y que por lo tanto haya prestaciones de montos proporcionales a la cantidad de años aportados”.

Para concluir, Stang sostuvo la dificultad del financiamiento tras la jubilación: “Va a hacer complicado si no tenemos otros ahorros, si no tenemos alguna otra fuente de ingreso que nos permita mantener más o menos el nivel de vida que teníamos o que tenemos en la etapa activa”, concluyó.