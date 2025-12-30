Escala la polémica por los dólares que le cuesta el turismo a la Argentina

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, destacó hoy que 2025 terminará con un menor saldo de salida de dólares por turismo gracias a que el Banco Central (BCRA) ahora discrimina en sus informes los egresos por servicios digitales.

“Último momento. Agradezco al BCRA, a su presidente Santiago Bausili y a su equipo por el último informe emitido el pasado viernes en horas de la tarde, en el cual se desglosa el consumo de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) para el período julio-noviembre del presente año”, posteó Scioli en su cuenta de X, en referencia al Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de noviembre.

A pedido del funcionario, a partir de julio de 2025 el BCRA realizó una modificación metodológica en la medición de “consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros”. Estos cambios implicaron la exclusión de los servicios digitales (Netflix, plataformas digitales, entre otros) del rubro “consumo con tarjetas de crédito” y, además, la exclusión del valor correspondiente a las compras de bienes despachados mediante servicios postales (compras por Amazon, Tiendamia, etc.).

Como resultado de las modificaciones implementadas, los “egresos” se reducen considerablemente (no así en el caso de los “ingresos”) y, por lo tanto, el saldo entre “ingresos” y “egresos” resulta menor.

“Con base en esos resultados, nuestras estimaciones para todo 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología a US$10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)”, agregó. En consecuencia, según el funcionario, el saldo entre el ingreso y el egreso de divisas por turismo pasaría de -US$9983 millones a -US$6935 millones.

Días atrás se conoció que Turismo dejará de financiar, a partir del 1° de enero de 2026, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del Indec. La decisión fue tomada por Scioli, ya que no estaba de acuerdo con los resultados.

Según la última ETI, entre enero y noviembre salieron del país 11,19 millones de residentes, mientras que ingresaron 4,78 millones de turistas extranjeros. El resultado fue un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas, el más elevado de toda la serie para ese período.

El deterioro se consolidó en noviembre, un mes clave por su impacto en el inicio de la temporada alta. Durante ese mes, las salidas al exterior alcanzaron a 763.789 personas, un 15,3% más que un año atrás, mientras que los ingresos de turistas no residentes sumaron 491.371, con una caída del 2,7%. El déficit mensual fue de 272.418 personas, un 73% mayor al registrado un año atrás.

Mientras destinos nacionales como Ushuaia, Villa Carlos Paz o Pinamar superan los US$170 a US$250 diarios, opciones internacionales como Florianópolis o Santiago de Chile se ubican entre US$109 y US$147 por día

En términos históricos, el rojo acumulado de 2025 ya superó al observado en 2017, a igual altura del año, y se ubicó muy cerca del peor registro anual completo, correspondiente a 2018. La comparación resulta aún más significativa si se tiene en cuenta que el dato de este año no incluye diciembre, un mes tradicionalmente deficitario para la balanza turística.

El fenómeno encuentra una explicación clave en el contexto cambiario. Según un análisis de Equilibra, si bien el tipo de cambio efectivo del turismo está 5% por encima del nivel de comienzos de año, se encuentra 30% por debajo del promedio histórico desde la salida de la convertibilidad.

A este marco se suma la brecha de precios entre destinos locales y extranjeros. Un relevamiento de la misma consultora sobre paquetes para el verano de 2026 muestra que ir de vacaciones al exterior continúa siendo más barato que hacerlo dentro del país: mientras destinos nacionales como Ushuaia, Villa Carlos Paz o Pinamar superan los US$170 a US$250 diarios, opciones internacionales como Florianópolis o Santiago de Chile se ubican entre US$109 y US$147 por día.