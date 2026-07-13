Aportó más de US$1600 millones: pronostican que seguirá el auge de un cultivo que es sensación en el país y el mundo

Las exportaciones argentinas de girasol más que se duplicaron en valor en los primeros cinco meses del año en un contexto de alentadoras previsiones para el cultivo tanto en el plano local como a nivel internacional.

“La cadena del girasol argentino muestra una solidez extraordinaria. Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), basados en fuentes de Indec, el complejo girasol exportó durante el período enero-mayo de 2026 la suma de US$1674,1 millones, lo que representa una impactante suba interanual del 126,1%“, señaló hoy en un informe la Asociación Argentina de Girasol (Asagir).

El girasol viene mostrando buenos números tanto de producción como de precios en el último tiempo. Además, hacia adelante también hay perspectivas alentadoras. Según consignó Asagir, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyectó que la producción argentina crecerá de 7,4 millones de toneladas en el ciclo 2025/26 a 8 millones de toneladas para la campaña 2026/27, lo que marcará una suba del 8,1%.

El reporte amplió que a nivel mundial el USDA estimó una suba del 13,4% en la producción mundial de girasol respecto de la campaña anterior, a 62,66 millones de toneladas. “Este volumen supera en un 10,2% al récord previo registrado en la campaña 2021/22. Paralelamente, la molienda global (crushing) ascenderá un 11,6% hasta las 55,81 millones de toneladas, superando en un 6,8% el récord previo de la campaña 2023/24″, indicó.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyectó que la producción argentina crecerá de 7,4 millones de toneladas en el ciclo 2025/26 a 8 millones de toneladas para la campaña 2026/27, lo que marcará una suba del 8,1%

Según el reporte, el salto de producción está muy vinculado a la producción de países competidores del hemisferio Norte. “La producción consolidada de Ucrania, Rusia y la Unión Europea pasará de 37,16 MT a 43,50 millones de toneladas, registrando una suba conjunta del 17,1% (+6,34 millones). Ucrania crecerá un 18,2% interanual para ubicarse en 13 millones de toneladas, Rusia subirá a 20,7 millones de toneladas (+18,3%) y la Unión Europea trepará a 9,8 millones de toneladas (+13,2%)”, indicó.

El dato importante es que, al margen del desempeño de los países competidores, la Argentina viene con una molienda y desempeño de la industria que es notable. “El dinamismo de la industria local queda en evidencia con los datos de molienda: en marzo de 2026 se registró un récord histórico mensual de 565.000 toneladas procesadas. En el acumulado enero-mayo, el crushing de girasol alcanzó las 2,322 millones de toneladas, marcando un incremento interanual del 32,8%“, señaló Asagir.

Agregó: “Asimismo, los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura muestran un firme ritmo de comercialización. Al 1 de julio, las compras de girasol de la campaña local 2024/25 suman 3,94 millones de toneladas (un 38% más que a igual fecha del ciclo previo), restando fijar precio únicamente para el 4,8%. Para la campaña 2025/26, las compras anticipadas ya computan 4,34 millones de toneladas, con un incremento interanual del 42,5%, manteniéndose a fijar un 8,1% (frente al 11,4% del año anterior)”.

En los puertos de Quequén y Bahía Blanca, los valores Cámara se sostienen en US$400

En materia de precios, una variable que siguen los productores, Asagir consignó un buen nivel. Al respecto, señaló: “De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al 7 de julio el valor Cámara Rosario se situó en 667.350 pesos por tonelada (aproximadamente U$S451 al Tipo de Cambio Divisa Banco Nación de $/U$S 1.479), lo que representa una mejora del 5,6% respecto al mes previo. En los puertos de Quequén y Bahía Blanca, los valores Cámara se sostienen en US$400. Para las fábricas de San Lorenzo, San Jerónimo y Ricardone se registraron valores de US$420, ascendiendo a US$ 430 para el girasol Alto Oleico en estas últimas terminales”.