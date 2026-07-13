A Japón, Rusia y países europeos: una empresa coloca miles de huevos en el mundo tras una importante alianza

Con precios que no dejan de caer y productores que ya están perdiendo plata en algunas zonas del país, la industria del huevo busca una salida en los mercados externos. El sector apuesta a duplicar las exportaciones, del 1,8% al 3,6% de la producción, para absorber parte del excedente en el mercado local que presiona en los valores. En ese contexto, Tecnovo, una de las principales empresas del rubro, puso en marcha un acuerdo con productores para aumentar los envíos al exterior. El esquema comenzó con unas 15.000 cajas mensuales de 360 huevos cada una y ahora busca sumar otras 10.000. En paralelo, la firma avanza con una nueva inversión industrial para ampliar su capacidad de procesamiento.

Lo que motiva esta estrategia es una situación que se viene profundizando los últimos meses. Según explicó a LA NACION Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), la producción de huevos crece a un ritmo mayor que el consumo y ese desfasaje comenzó a reflejarse cada vez con más fuerza en los precios. Durante buena parte del año pasado, la mayor demanda ayudó a absorber parte de la oferta excedente, pero el sector asegura que ese mecanismo llegó a un límite y que hoy ya hay productores trabajando a pérdida en algunas regiones.

“Se bajaban los precios, aumentaba el consumo y el excedente quedaba parcialmente absorbido. Pero eso tiene un límite, que es el costo productivo. Si se sigue por ese camino, se termina produciendo a pérdida”, señaló.

Tecnovo impulsa acuerdos con productores para aumentar los volúmenes destinados a exportación y ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales Tecnovo

La consecuencia más visible de ese desequilibrio fue la caída de los precios. De acuerdo con estadísticas oficiales, el valor mayorista del huevo cayó 28,4% en abril frente al mismo mes de 2025. Mientras un año atrás la docena se comercializaba a $2300,4, este año se ubicó en $1647,2. El promedio del primer cuatrimestre también mostró una baja interanual del 10,8%.

Prida indicó que ya existen regiones donde los productores trabajan con márgenes negativos. Según recordó, en mayo del año pasado un maple se vendía en granja a $5328 y actualmente ronda los $3750, pese a la inflación acumulada del período.

Frente a este escenario, el sector busca canalizar parte de la producción hacia los mercados externos para aliviar la presión sobre los precios internos. Según explicó Prida, la idea es exportar el excedente que hoy no logra absorber el consumo local y así recuperar equilibrio en el mercado.

“Tenemos que duplicar las exportaciones, pasar del 1,8 al 3,6%. Lo ideal sería llegar al 4%. Parece poco, pero estamos hablando de un mercado muy sensible, donde sobra un poquito de huevo y se derrumba el precio, y donde falta un poquito y también se producen distorsiones”, afirmó.

Para la exportación

En ese contexto, algunas empresas ya comenzaron a implementar esquemas para aumentar su presencia en los mercados internacionales. Una de ellas es Tecnovo, una de las principales procesadoras del país, que puso en marcha un acuerdo con productores para asegurar materia prima destinada exclusivamente a exportación.

Según explicó Héctor H. Eberle, socio y gerente general de la compañía, la iniciativa comenzó este año con una primera etapa de tres meses, durante la cual se canalizó al mercado externo el equivalente a unas 15.000 cajas mensuales de 360 huevos cada una. Tras los resultados obtenidos, el acuerdo fue renovado y ahora la empresa busca sumar otras 10.000 cajas por mes.

El sistema funciona mediante contratos entre la industria y los productores. Las granjas se comprometen a entregar una determinada cantidad de huevos y Tecnovo garantiza que ese producto será procesado y exportado. “Nosotros garantizamos que ese huevo no va a quedar en el mercado interno sino que se va a exportar. Eso es lo importante para el productor”, explicó Eberle.

Según contó, la iniciativa busca generar un flujo estable de mercadería para abastecer los mercados internacionales y, al mismo tiempo, retirar parte del excedente que hoy presiona los precios en el mercado local. “Creo mucho en las alianzas entre productor e industria. Nos necesitamos mutuamente”, afirmó.

La empresa compra actualmente alrededor de 80.000 cajas de huevos por mes y buena parte de ese volumen se transforma en productos industrializados destinados al exterior. Entre los principales destinos figuran Japón, Rusia y distintos países de Europa. “Japón busca proteína y Rusia consume mucha yema. Son mercados complementarios”, señaló.

Eberle remarcó, además, que uno de los objetivos es sostener la presencia argentina en los mercados internacionales de manera permanente. “Lo peor que se puede hacer es abandonar los mercados. Cuando uno deja un mercado, alguien ocupa esa porción y después volver tiene un costo enorme”, advirtió.

En este contexto, la empresa también avanza con la construcción de una nueva planta industrial que prevé terminar este año y poner en marcha en 2027.

Según explicó Prida, Tecnovo es una de las cuatro empresas exportadoras que actualmente operan en el sector y que serán claves para absorber parte del crecimiento que busca la actividad. Estas compañías reciben producción de más de 50 granjas y trabajan con huevos provenientes de distintas regiones del país.

La empresa busca sumar 10.000 cajas de huevos por mes a un programa que ya canaliza parte de la producción hacia los mercados externos Tecnovo

El dirigente señaló que en la Argentina existen alrededor de 1000 productores registrados, aunque entre 650 y 700 concentran los mayores volúmenes comerciales. En este esquema, cada granja podrá elegir con qué empresa operar según variables como el precio, las condiciones de pago, la calidad requerida y los costos logísticos. “Nosotros vamos a ser intermediarios para controlar que el huevo llegue a la industria y que ese huevo que se industrializó se exporte”, señaló.