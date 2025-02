Escándalo cripto: el dinero usado para crear el token que posteó Milei provino de un sitio con dirección en Islandia

El tuit borrado por el presidente Javier Milei tiene un código largo que funciona para identificar los tokens que se transaccionan como criptomonedas. Esta podría ser la punta del ovillo para averiguar quién creó ese código que más tarde llegó al teléfono del jefe de Estado. ¿Cómo? La blockchain Solana, a la que pertenece el token $LIBRA, expone los movimientos que se hacen a través de ella. En consecuencia, se puede determinar que la billetera “Libra: Team Wallet 1″ fue su creador. Ese es su nombre público. El problema es que no se conoce la identidad de quién está detrás. Sin embargo, se puede hacer una aproximación a través de la trazabilidad o ruta del dinero que, hasta el momento, conduce a Islandia.

“Uno puede saber todo lo que pasó, pero no sabés las personas”, describió el CEO de Lemon, Marcelo Cavazzoli, sobre el funcionamiento del mundo cripto. Asimismo, reconoció que existen formas de conocer qué personas operan cada una de las billeteras. “¿Cómo se podría intentar encontrar a esas billeteras? La exchange es clave”, explicó.

En el mundo cripto la exchange es el sitio de compra y venta de divisas que gira dinero desde una cuenta o billetera cripto a otra billetera cripto. Es decir, poseen los datos del origen del dinero.

La pantalla muestra el momento en el que la billetera Libra Team Wallet 1 crea el código del token que luego tuitea Javier Milei

“La billetera que generó el token recibió dinero de la exchange Fixed Float”, analizó el ingeniero en datos especialista en criptomonedas, Fernando Molina. Los datos de transferencias sobre Libra: Team Wallet 1 muestran que absorbió US$2186 provenientes de Fixed Float y luego gastó US$0,29 en el token que creó. El código de identificación de ese token coincide con el que difundió Milei: Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU.

Por lo tanto, la información pública de la blockchain en la que opera $LIBRA suministró el primer dato sobre el origen del dinero utilizado por el creador del token, Libra: Team Wallet 1, que Milei difundió: la exchange Fixed Float, que funciona como un intermediador que sirve para transferir dinero. Un conector. Entonces, el siguiente paso para trazar la ruta del dinero lleva a identificar a la billetera o cuenta que le transfirió activos a Libra: Team Wallet 1 a través de Fixed Float.

Según explicó el abogado experto en integridad financiera, prevención de lavado de activos y socio de Integria, Alejandro Montiel, las exchange o Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, como se las conoce en la Argentina, deben pedirle información inicial a sus clientes, de acuerdo con los artículos 22, 23, 24 y 25 de la Resolución 49/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En ellos, se fijan las reglas de identificación, verificación y aceptación de clientes humanos y jurídicos. De este modo, la normativa citada establece una serie de datos, como CUIT y DNI, que tienen que presentar aquellas personas que quieran operar a través de estos proveedores de servicios de activos virtuales o exchange.

Montiel resumió en dos grandes grupos la información solicitada por estas organizaciones a sus clientes. “Por un lado están los datos personales, como el DNI, el CUIT y el domicilio, que sirven para saber quién está detrás de una cuenta o billetera. Y, por el otro, se solicita información patrimonial del cliente, que busca entender la licitud y el origen de los fondos que mueve”, indicó.

La imagen muestra el momento en que Fixed Float Exchange hace la primera transferencia por US$2186,95

El caso de Fixed Float reviste algunas dificultades. La primera de ellas es que no está inscripta ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Por lo tanto, no le rigen las normas anteriormente citadas. Pero, además, su dominio de Internet también oculta información sobre quién es la persona detrás de esta exchange, aunque se pudo conocer una dirección o domicilio a la que remite el que registró su página web.

El reporte de la herramienta Who Is, que brinda los datos de los dominios registrados ante la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), que administra los nombres y direcciones IP, detalla que quien o quienes registraron el sitio de Fixed Float pagaron por reservar su identidad. “Redacted for Privacy”, indica el informe sobre el nombre. A propósito de la organización que quiere registrar el dominio, el reporte agrega: “Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf”.

LA NACION le escribió a través de redes sociales a Fixed Float pero al momento de publicación de este artículo no obtuvo respuesta.

Pese a no develar el nombre detrás de la exchange, del informe surge que utilizaron a una compañía que se encargó del registro de su dominio. Esta anotó una dirección en Islandia: “Kalkofnsvegur 2″, en Reykjavik, la capital del país. Según un artículo de The New York Times titulado Some of the Web’s Sketchiest Sites Share an Address in Iceland (Algunos de los sitios más incompletos de la Web comparten una dirección en Islandia), “el edificio también tiene reputación de ser un refugio virtual en el extranjero para algunos de los peores perpetradores de robo de identidad, ransomware, desinformación, fraude y otros delitos del mundo”. Los autores del texto, Steven Lee Myers and Tiffany Hsu, escribieron que, en simultáneo, la empresa Withheld for Privacy está registrada en esa misma dirección. Esta compañía permite a las personas que operan determinados dominios de Internet proteger sus identidades.

Esto significa que no se conoce a las personas detrás de la exchange que transfirió el dinero a la billetera que creó el token difundido por Milei. Su rol podría ser clave porque develarían desde qué cuenta o billetera recibieron los activos que luego se derivaron a Libra: Team Wallet 1.

Ignacio Grimaldi Por