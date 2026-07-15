Escándalo en Flybondi: el nuevo dueño acusa de fraude al exCEO de la empresa

Un día después de reanudar sus operaciones tras casi dos semanas sin volar, COC Global Enterprise, accionista mayoritario de Flybondi, anunció que analiza denunciar al antiguo management de la compañía por presunto fraude y ratificó su objetivo de transformar a la aerolínea en un referente de la logística regional.

Si bien los dos comunicados que difundió el grupo no identifican a los exdirectivos cuestionados, la denuncia apunta a Mauricio Sana, quien fue CEO y luego vicepresidente de Flybondi hasta mayo pasado, cuando anunció su salida del grupo COC Global Enterprise tras más de siete años en la compañía.

En un primer comunicado con el logo de Flybondi, el grupo explicó que, tras convertirse en el principal inversor de la empresa, inició un proceso de due diligence que finalizará el 31 de julio. Según sostuvo, esa revisión detectó “divergencias sustanciales” entre la información presentada por el anterior management y la situación real de la compañía.

Además, aseguró que el plan de negocios con el que Flybondi operó durante los últimos años “estuvo sustentado en esa información falsa” y que se apoyó en “una estrategia plagada de irregularidades de tinte fraudulento”, que, según la empresa, perjudicó a los accionistas y tuvo consecuencias sobre los trabajadores y los pasajeros.

Quejas y filas en Aeroparque por suspensión de vuelos de Flybondi

A raíz de esas conclusiones, la compañía removió al anterior equipo de conducción, reemplazado por nuevos responsables de la operación, y señaló que se reserva el derecho de iniciar acciones legales por los perjuicios que considera ocasionados.

En un segundo comunicado, firmado por COC Global Enterprise, el grupo reafirmó su decisión de convertir a Flybondi en un referente de la logística regional mediante la integración con OCA, Flecha Log y el resto de las empresas que conforman el holding, dedicadas al transporte aéreo, terrestre y de última milla.

Según informó, desde su ingreso como accionista mayoritario invirtió US$70 millones en Flybondi. No obstante, sostuvo que ese aporte de capital se vio frustrado por “la estrategia operativa plagada de irregularidades con ribetes fraudulentos” atribuida a integrantes del management que fueron removidos de sus cargos en junio pasado.

COC también anunció la incorporación, a partir de hoy, de Esteban Tossutti como asesor en el área de transporte aéreo. El ejecutivo fue directivo y presidente de Flybondi y, según destacó la empresa, cuenta con una amplia trayectoria en el sector.

“COC reafirma su vocación de recuperar el normal funcionamiento de la compañía como una herramienta central en la estrategia de desarrollo de un grupo líder del mercado logístico regional”, concluyó el comunicado.

Flybondi inició sus operaciones en la Argentina en 2018, en el marco de la apertura del mercado aerocomercial impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri. A mediados de 2025, la compañía cambió de control accionario: el fondo Cartesian dejó de ser su principal inversor y fue reemplazado por COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, empresario con vínculos con el gobierno de Javier Milei.

Leonardo Scatturice, fundador y CEO de OCP TECH Linkedin

Como parte de esta nueva etapa, la empresa anunció en diciembre pasado un plan de expansión que contemplaba la incorporación de 35 aeronaves Airbus y Boeing para incrementar su flota un 230% en los cuatro años siguientes. Sin embargo, tanto ese mes como el siguiente estuvieron marcados por un elevado número de cancelaciones, en parte por demoras en la incorporación de aeronaves alquiladas. En ese contexto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción por suspensiones de vuelos sin aviso previo.

Según datos de la consultora Adventus, durante el primer semestre del año Flybondi concentró el 73,73% de todas las cancelaciones registradas en los aeropuertos argentinos entre un universo de 41 compañías aéreas. En lo que va de julio, además, apenas tres de sus vuelos despegaron en horario y la tasa de cancelaciones asciende al 91,90%.