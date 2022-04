Escándalo en una línea aérea: es argentina, dice que la discriminaron por su peso y la empresa abrió una investigación

Ayer, antes de que se conociera que Elon Musk había comprado Twitter, un hilo de tweets de una joven argentina se viralizaba por la indignación que despertó su caso. Según su relato en la red social, no fue admitida como tripulante de cabina de Emirates porque no pasó el primer filtro de una entrevista laboral grupal por su peso, un hecho que la aerolínea más grande del Medio Oriente aseguró que investigará.

La joven se llama Josefina Macchi y, según cuenta, en la selección, como primer paso, tenía que presentar a otra de las asistentes en inglés, algo que pudo hacer sin dificultad. Sin embargo, cuando empezaron a llamar a las chicas por grupos quedó en el de las que no habían pasado la primera evaluación.

“La reclutadora nos dice que tenía que despedirse de nosotros, ya que no pasamos a la siguiente instancia. Yo sabía que mi problema no fue el inglés y estaba impecable ¿Cuál podría ser el problema? Me acerco y le pregunto (en inglés) ‘¿Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?’ a lo que me contesta: ‘Honestly, you need to lose weight’ (Honestamente, necesitás bajar de peso)”, denunció.

Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada.

Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar✈️ Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines. Sigo👇🏼 pic.twitter.com/1ISbvL0R7y — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

Acto seguido dijo que esta persona le dijo que era muy linda y que tenía un muy buen nivel de inglés, pero que necesitaba hacer eso. “Tenés que esperar seis meses y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”, finalizó la representante de la empresa, según el relato de la joven.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la aerolínea Emirates, que volverá a volar al país en noviembre, dijeron que están “muy preocupados por el supuesto incidente” y que lo están investigando. “En la Argentina, trabajamos con una empresa socia externa para apoyar nuestras necesidades de contratación de tripulación de cabina”, aclararon.

Por otro lado, agregaron que en todo el mundo tienen “expectativas claras” de todos sus socios de contratación y esperan que demuestren “los más altos niveles de competencia y profesionalidad”.

En cuanto a los requisitos y cualidades que buscan para la posición de tripulante de cabina, citaron los que figuran en su página web: tener al menos 21 años, llegar hasta los 212 centímetros estando en puntas de pie, tener una altura mínima de 1,60 centímetros, haberse recibido del secundario, tener fluidez en inglés (escrito y hablado), no tener tatuajes visibles, ser capaz de adaptarse a nuevas personas, lugares y situaciones; y ser físicamente apto para este exigente rol con un índice de masa corporal saludable.

Entre los requisitos oficiales para ser tripulante de cabina no se hace mención al peso de los candidatos, sino que solo hablan de un índice de masa corporal saludable

Además, los miembros de la tripulación de cabina deben estar decididos a desempeñarse siempre bien y poder gestionar un horario de trabajo bastante exigente. Por último, deberán ser culturalmente conscientes, profesionales, empáticos, progresistas, visionarios y cosmopolitas.

Por último, afirmaron que desde que comenzaron la campaña de contratación el año pasado han incorporado con éxito a 2726 personas de más de 105 países.

“Esperamos continuar reclutando más talentos de la Argentina para que se unan a nuestra aerolínea”, concluyeron.